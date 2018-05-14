Куба заявляет о поддержке права народа Западной Сахары на самоопределение

Гавана, , 23:58 — REGNUM Замминистра иностранных дел Кубы Марселино Медина Гонсалес на встрече со спикером Национального совета (парламента) Западной Сахары Хатри Аддухом подтвердила поддержку Гаваной права сахарского народа на самоопределение, передаёт Sahara Press Service.

Сообщается, что в ходе встречи стороны «заявили о крепких двусторонних отношениях и обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес».

В частности, как отмечается, обсуждалось сотрудничество Кубы и Западной Сахары в сферах здравоохранения и образования.

«Кубинский парламентарий также выразил поддержку самоопределению сахарского народа и осуществлению его законного права жить в мире на своей земле», — говорится в сообщении.

Спикер парламента Запаной Сахары находится на Кубе с официальным визитом на Кубе. В ходе визита где он воздал почести национальному герою Хосе Марти и провёл встречу встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Напомним, Сахарская Арабская Демократическая Республика — западная Сахара, руководимая фронтом ПОЛИСАРИО, на сегодняшний день признана 84 государствами мира.

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