Ливия передала Египту тела убитых христиан

Мисурата, Ливия, 14 мая 2018, 20:05 — REGNUM Ливия передала Египту тела 20 христиан, обезглавленных террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 мая передает агентство Associated Press.
Тела христиан, которые были казнены исламистами в Сирте еще в 2015 году, были отправлены в Египет из Мисураты.
В ответ на убийство коптов в Сирте, видео которого было опубликованно боевиками в интернете, Египет проводил бомбардировки целей в Ливии.
Сирт был освобожден от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году.
В настоящий момент восток Ливии и большая часть побережья очищены от исламистов. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают позиции на юге Ливии.
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