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Ливия передала Египту тела убитых христиан

Политика

Христиане-копты были казнены исламистами в Сирте в 2015 году

Мисурата, Ливия, 14 мая 2018, 20:05 — REGNUM  Ливия передала Египту тела 20 христиан, обезглавленных террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 мая передает агентство Associated Press.

Тела христиан, которые были казнены исламистами в Сирте еще в 2015 году, были отправлены в Египет из Мисураты.

В ответ на убийство коптов в Сирте, видео которого было опубликованно боевиками в интернете, Египет проводил бомбардировки целей в Ливии.

Сирт был освобожден от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году.

В настоящий момент восток Ливии и большая часть побережья очищены от исламистов. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают позиции на юге Ливии.

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Гражданская война в Ливии
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