Министр обороны: Германия увеличит военные расходы

Берлин, , 18:50 — REGNUM Министр обороны Германии Урсула фон Ляйен заявила, что страна готова увеличить расходы на оборону, 14 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению министра, ФРГ планирует к 2025 году довести военный бюджет до уровня 1,5% ВВП. В настоящий момент Германия тратит на оборону 1,2% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 мая с заявлением о необходимости увеличить военные расходы страны выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно «неформальному» требованию НАТО, страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Правительство Германии много лет сопротивляется требованиям США о доведении своих военных расходов до «минимального» уровня.

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