Пашинян заявил о стратегическом союзе России и Армении

Сочи, Краснодарский край, , 14:41 — REGNUM Во время встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стратегическом союзе двух стран, сообщает 14 мая пресс-служба Кремля.

«То, что не нуждается в обсуждении, — это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией», — сказал Пашинян.

Он заверил, что по этому вопросу в Армении есть консенсус, и «никто никогда не ставил» и «не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений».

Премьер-министр Армении добавил, что Ереван высоко ценит «сбалансированную позицию», которой придерживалась Москва во время внутриполитического кризиса в Армении, он также выразил готовность дать новый импульс отношениям двух стран.

В свою очередь российский президент отметил, что две страны поддерживают высокий уровень торговых отношений, и выразил надежду на то, что рост товарооборота продолжится в будущем. Путин подчеркнул, что Армения рассматривается в России в качестве ближайшего партнера и союзника.

«Мы рассматриваем — и это хорошо всем известно — Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности», — сказал глава российского государства.

Он пожелал премьер-министру Армении успехов на посту руководителя правительства и выразил надежду на то, что отношения двух стран продолжат развиваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Армении было полностью сформировано правительство.

Политический кризис в Армении начался в начале апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока занимал пост президента. Решение парламента привело к уличным протестам, в результате Саргсян подал в отставку, а новое правительство Армении возглавил Никол Пашинян.