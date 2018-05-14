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Полиция города Любек нашла беженцев в контейнере

Политика

Из 12 человек, найденных в контейнере, шестеро — дети

Берлин, 14 мая 2018, 12:02 — REGNUM  Полиция обнаружила в порту Любека группу из 12 беженцев, спрятавшихся в контейнере, сообщает агентство DPA.

Из 12 человек, найденных в контейнере, шестеро — дети. Куда направлялись нелегальные мигранты и как они попали в контейнер — неизвестно, паспортов у них при себе не было.

«Сейчас они в больнице, под наблюдением врачей. Полиция исходит из того, что беженцы находились в контейнере долгое время, поэтому нужно убедиться, что их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщил представитель инспекции федеральной полиции города.

Ранее в бременском филиале федерального ведомства по вопросам миграции и предоставления убежища разразился коррупционный скандал.

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По версии следствия, руководитель ведомства выдавала разрешения на предоставление убежища без выполнения необходимых процедур и требований.

Всего было выдано 1,2 тыс. незаконных разрешений. Чаще всего документы получали езиды из Сирии. Следствие по этому делу ведется уже несколько месяцев.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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