Как в Литве разворовывали деньги в системе электронного здравоохранения

Вильнюс, , 11:33 — REGNUM Растрачивание денег и нерациональное использование, нарушения конкурсных закупок, застревающая система, неоправдавшиеся технологии и оплаченные неоконченные работы, а по окончанию договора — миллионы на администрирование системы и массовое временное трудоустройство в центре регистров работников предприятий, предоставлявших услуги в проекте.

Такие факты показал инициированный министерством транспорта и связи аудит создания электронной системы здравоохранения, который министерство выполнило при сотрудничестве со службой конкурсных закупок и независимыми IT-экспертами, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая.

Министерство транспорта и связи стало заниматься реализацией проекта э-системы здравоохранения с осени прошлого года, когда министерство стало управлять Центром регистров, участвующим в создании этой системы.

«На создание этой одной из крупнейших электронных платформ здравоохранения потрачены десятки миллионов евро. Однако очевидно, что система застревает, а увеличивавшийся в течение многих лет пузырь проблем только растет. Очевидно, что информационные технологии — это будущее сферы здравоохранения, но нынешнюю э-систему точно нельзя назвать будущим. Необходимы срочные решения», — сказал министр транспорта и связи Рокас Масюлис по итогам аудита.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, результаты этого аудита только подтвердили опасения.

«Жаль, что пришлось унаследовать такую проблематичную ситуацию. Как только мы начали работать, мы с командой сразу стали решать проблемы, и до сих пор мы прилагаем усилия, чтобы э-система работала во всю силу. Новые системы точно не будут создаваться, потому что это было бы слишком безответственно по отношению к налогоплательщикам. Это означает, что мы не будем выбрасывать нынешнюю систему в мусорное ведро и сделаем все, чтобы э-здоровье как можно скорее стало работать во всю силу, используя как можно меньше инвестиций. Чуть более чем за год удалось сделать немало — система набирает обороты, к ней присоединяется все больше пользователей», — сказал Вярига.

Э-система здравоохранения в Литве создается с 2005 года. Ее создание проходило в три этапа, последний из которых при использовании средств фондов ЕС был реализован в 2013—2015 годах. Как в своих выводах констатировал Госконтроль, в 2015 году после завершения создания система стала использоваться пассивно, а в общественном пространстве появились противоречивые мнения пользователей и создателей системы относительно качества и безопасности системы.

Во время аудита были оценены проекты, выполненные центром регистров на третьем этапе создания э-системы — создание информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества, системы э-рецепта и национальной информационной системы архивирования медицинских изображений и обмена. Это 3 из 29 проектов, реализованных на третьем этапе. Общая стоимость проектов этого этапа — около 27 млн евро, стоимость упомянутых трех проектов — 5,8 млн евро.

Аудит установил, что центр регистров, осуществляя конкурсные закупки и договоры упомянутых проектов, не раз нарушил принципы прозрачности и равноправия, утвержденные в законе о конкурсных закупках: выдвигал непропорциональные требования в отношении поставщиков, таким образом сужая их круг, необоснованно и без согласия Службы конкурсных закупок отказался от части услуг, предусмотренных в договорах. Установлен случай, когда техническая спецификация услуг была изменена уже после выполнения договора, так как иначе нельзя было бы принять выполненные работы.

После реализации проекта сам центр регистров созданную по договору технологию HL7 оценивает как неудовлетворительную, предлагает отказаться от нее и создать классические реляционные структуры базы данных. У экспертов Министерства транспорта и связи сомнения вызвало и стремление применять стандарты, которые действуют только в пределах Литвы.

Согласно документам, центр регистров принимал и признавал пригодными еще неоконченные работы. Например, акт принятия информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества был подтвержден, когда еще не была обеспечена эксплуатация этой системы и не была реализована функциональность системы, хотя это было предусмотрено в договоре. Хотя услуги по договору были приняты в июле 2015 года, несоответствия устранялись еще как минимум до января 2016 года. С недочетами были приняты система э-рецепта и национальная информационная система архивирования медицинских изображений и обмена. Поэтому предполагается, что исправление всех ошибок проходило в установленный в договоре гарантийный период. За большую часть запаздывающих работ не насчитывались неустойки.

По окончанию договора с Nortal о создании и внедрении информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества Центр регистров трудоустроил 15 работников этой компании для администрировании этой системы, зарплата 11 из них выплачивалась из средств госбюджета (в 2016—2017 годах эта сумма составила 235,7 тыс. евро).

Это вызывает подозрения относительно возможного соглашения с Nortal о дополнительной оплате за выполняемые работы (совершенствование, исправление ошибок и т.п.) в гарантийный период. На этапе администрирования Информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества более чем за 100 тыс. евро у компании Affecto Lietuva были куплены услуги по обслуживанию, контролю и совершенствованию лицензий программного обеспечения. Связь с трудоустроенным в этой компании лицом в этом году декларировал заместитель директора Центра регистров, который от имени предприятия подписывал все акты приема-передачи, хотя в договорах были указаны другие ответственные лица.

Хотя проекты системы э-здоровья были завершены еще в 2015 году, дальнейший контроль над системой стоит миллионы евро, кроме того с каждым годом это требует все больше денежных средств. Министерство здравоохранения ежегодно выделяет средства из бюджета Центру регистров на выполнение функций главного администратора системы Информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества: во втором полугодии 2015 года — 0,2 млн евро, в 2016 году — 1 млн евро, в 2017 году — около 2 млн евро.

У аудиторов также сомнения вызывает слишком большое число человек, работающих с этой системой — на средства проекта компенсируется зарплата около 45 работников, кроме того в 2017 года она была увеличена почти в 2 раза без изменения показателей оценки деятельности.

Установлено, что процесс создания системы недостаточно координировался: не была гарантирована достаточно интеграция всех компонентов, достаточная защита личных данных, для поддержания системы не было приобретено необходимое количество лицензий. Пользователям системы уделялось слишком мало внимания: не хватает навыков при заполнении электронных форм, а IT-персонал не всегда способен решить возникающие проблемы. Кроме того некоторые технические решения в будущем могут вызывать проблемы, связанные со стабильностью Информационной системы услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества. В программном коде оставлены ошибки, из-за которых возникают ошибки в Информационной системе услуг э-здоровья и инфраструктуры сотрудничества.

Создание системы э-здоровья не раз проверяли ответственные госучреждения — госконтроль, парламентская антикоррупционная комиссия, служба конкурсных закупок и Центральное агентство управления проектами, но на представленные замечания они не реагируют, нарушения не исправляются.

Центру регистров рекомендовано решить вопрос ответственности и возмещения ущерба, уточнить внутренние правовые акты, регламентирующие проведение конкурсных закупок.

По словам Масюлиса, результаты аудита окончательно должен будет оценить новый глава центра регистров.