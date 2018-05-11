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В России культура идёт под снос, медицина сходит на мат: Радио REGNUM

Политика

В Петербурге хотят снести историческое здание казармы лейб-гвардии Семёновского полка, в Татарии молодой врач позволил себе матерные высказывания при общении с пациентами

В России культура идёт под снос, медицина сходит на мат: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 мая 2018, 14:00 — REGNUM  

Выпуск на сайте: regnum.podster.fm/430

Читайте развитие сюжета: Пенсионная реформа продолжается: пришло время урезать расходы. Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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