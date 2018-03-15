Полпред президента в ДФО 18 марта будет голосовать в Якутии

Якутск, , 09:02 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен отдать свой голос за главу государства на одном из избирательных участков Якутии. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 18 марта полпред будет находиться в столице республики. В пресс-службе полпреда эту информацию подтвердили.

В Якутск Юрий Трутнев, как ожидается, вылетит сегодня, 15 марта, из Хабаровска. Информация о том, на какой именно участок полпред придёт отдать свой голос, пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Якутии имеют право голосовать 18 марта 633 598 человек. В день выборов президента РФ в республике откроется 806 избирательных участков.

Отметим, что явка жителей республики на выборы президента с каждым разом становится всё ниже. Так, в 2004 году на участки для голосования пришли 84,97% избирателей, в 2008 — 75,15%, в 2012 — 74,56%.

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