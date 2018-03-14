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Явка на выборах президента РФ в Якутии с каждым разом становится ниже

Политика

Досрочно проголосовали в республике уже более 11 тыс. жителей

Явка на выборах президента РФ в Якутии с каждым разом становится ниже
Иллюстрация: Избирком Якутии
Досрочное голосование в Якутии

Якутск, 14 марта 2018, 09:24 — REGNUM  В Якутии активно идёт досрочное голосование. Члены ЦИК республики вынуждены добираться до избирателей, живущих на отдалённых и труднодоступных территориях, самолётами, снегоходами, автомашинами «УАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ», «ЗИЛ», вездеходами и тракторами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

По данным на 14 марта досрочно проголосовали уже 11 637 жителей Якутии, а к 18 марта, как предполагается, эта цифра перешагнёт отметку в 22 тыс. человек.

Добираться до избирателей членам ЦИК приходится в сложных климатических условиях, по бездорожью. В рамках досрочного голосования возможность выбрать президента предоставляется оленеводам, охотникам, метеорологам, вахтовикам, старателям, коневодам, промысловикам и работникам промышленных предприятий. Досрочные выборы проводятся на территории 29 районов республики.

Всего в Якутии имеют право голосовать 18 марта 633 598 человек. В день выборов президента РФ в республике откроется 806 избирательных участков.

Отметим, что явка в Якутии на выборы президента с каждым разом становится всё ниже. Так, в 2004 году на участки для голосования пришли 82% избирателей республики, в 2008 — 69,23%, в 2012 — 66,06%.

Напомним также, что в 2008 году якутяне поддержали на выборах президента Дмитрия Медведева, отдав за него 67.78% голосов, в 2004 и 2012 годах — Владимира Путина с результатом 69.76% и 69.46% соответственно.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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