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Работа осложняется: высылку 23 дипломатов РФ прокомментировали в посольстве

Политика

Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломата скажется негативно на работе консульского отдела посольства

Лондон, 15 марта 2018, 07:43 — REGNUM  Высылка властями Великобритании 23 российских дипломатов негативно скажется на возможности выдачи виз в Россию гражданам Британии, заявили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

«Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломата скажется негативно на работе консульского отдела посольства», — сообщили в дипмиссии, уточнив, что сократятся возможности по консульскому обслуживанию, в том числе и по выдаче виз.

Сотрудники посольства изучают возможности перераспределения обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации, однако проблема еще и в том, что британская сторона не позволяет направить из Москвы сотрудников на помощь, не давая им визы.

Это делается Лондоном для того, чтобы «затруднить работу консульского отдела», уверены в российском посольстве. Дипломаты отметили, что такого рода действия вписываются «в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства».

Тем не менее приоритетом для посольства остается обслуживание граждан России, заключили дипломаты.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о высылке из Соединённого Королевства 23 российских дипломатов. Лондон дал им на отъезд неделю.

Также она заявила, что сомнений в причастности России к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нет, и что ни члены британского правительства, ни члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

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