Патриархия Грузии: Борьба против церкви приняла целенаправленный характер

Тбилиси, , 22:18 — REGNUM Борьба против церкви в Грузии велась всегда, но в последний период она приняла целенаправленно острый характер, заявил секретарь католикоса-патриарха Грузии Микаэл Ботковели.

Проявлениями этой борьбы он назвал тему 25 миллионов и джипов, заявления, которые на протяжении всей избирательной кампании делали представители Республиканской партии, и так называемое «дело цианида».

По мнению секретаря патриарха, за этой негативной кампанией стоят определенные силы, для которых неприемлемы высокий авторитет и рейтинг католикоса-патриарха Илии Второго.

«Для определенных сил совершенно неприемлем высокий авторитет и рейтинг нашей церкви и католикоса-патриарха. Для них также неприемлемо, что церковь защищает семейные устои, территориальную целостность страны, национальные и традиционные ценности, заботится о правильном воспитании подрастающего поколения. Неприемлемо, что церковь выступает против объявления нормой образа жизни ЛГБТ, неправильных, опасных форм нарколиберализации, пропаганды азартных игр», — пояснил Микаэл Ботковели.

По его оценке, предпринимаются усиленные попытки вовлечь церковь в политические игры и использовать для этих игр.

«Судя по всему, осуществленные до сих пор действия желательных результатов не принесли, поэтому, по нашей информации, эти силы планируют новую волну дискредитации, и не исключено, что эта грязная кампания будет направлена против лиц высшей иерархии и в нее будут вовлечены представители духовенства», — заявил секретарь патриарха.

Он обратился к населению страны и призвал всех, кого волнует судьба страны и церкви, не поддаваться на клевету, провокации и целенаправленные злодеяния.

В патриархии Грузии уверены, что очень скоро все выяснится и станет ясно, кто какие цели преследует и чему все это служит.

Грузинская православная церковь неоднократно становилась объектом нападок, особенно со стороны политических партий и неправительственных организаций прозападного толка. Лидеры неправительственных организаций критиковали церковь за то, что ее священники разъезжают на дорогостоящих джипах, выступали против финансирования церкви из госбюджета и даже обращались в Конституционный суд с требованием признать незаконным выделение церкви ежегодно 25 миллионов лари. Выдвигали обвинения в адрес высокопоставленных священнослужителей и самого католикоса-патриарха. Особенного осуждения заслуживали визиты патриарха в Москву и его общение с представителями Российской церкви. Кульминационным моментом процесса развенчания авторитета церкви стало так называемое дело цианида, начало которому положило задержание в Тбилисском международном аэропорту, при попытке вылета в Германию, протоиерея Георгия Мамаладзе. Следствие обвинило священнослужителя в организации убийства высокопоставленного духовного лица, а при обыске у Мамаладзе было найдено 0,8740 граммов отравляющего вещества — цианида. Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.