Будущий глава КС Армении хочет обеспечить себя работой на 17 лет

Ереван, , 21:22 — REGNUM Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян выдвинул на должность председателя Конституционного суда (КС) Армении кандидатуру Грайра Товмасяна, избранного 12 дней назад членом КС.

Должность председателя КС вакантна со вчерашнего дня, когда, будучи избранным председателем Высшего судебного совета, подал в отставку Гагик Арутюнян.

Должность председателя КС останется вакантной до 9 апреля 2018 года. Это означает, что в этой части всё ещё действует Конституция, принятая в 2005 году, согласно которой Национальное собрание в 30-дневный срок должно назначить нового председателя Конституционного суда.

Фактически, получается, что, несмотря на то, что в Армении в 2015 году Конституция была изменена, однако председатель КС будет избран по старому порядку, пишет azatutyun.am.

В этом вопросе между положениями Конституции 2015 и 2005 года есть существенные различия. Если выборы главы КС состоялись бы в соответствии с принятой в 2015 году Конституцией, то Конституционный суд избрал бы председателя из своего состава сроком на шесть лет и без права на переизбрание. Между тем, согласно положениям принятого в 2005 году Основного закона, председатель Конституционного суда, которого изберет Национальное собрание, будет пребывать в этой должности не шесть лет, а до 65-летнего возраста.

Депутат оппозиционной фракции «Елк» Артак Зейналян считает, что авторы Конституции, в числе которых был также Грайр Товмасян, предвидели эти события.

«Поставлена цель обеспечить пребывание господина Товмасяна в должности председателя КС до 2035 года, до тех пор, пока ему не исполнится 65 лет. В формальном плане, казалось бы, нет никаких проблем… Но я считаю, что этой уловкой, заложенным ключом, не скажу, что миной, блокируется логика новой Конституции. По новой Конституции члены Конституционного суда должны были быть сменяемыми, и должен был действовать более демократический механизм. Но, думаю, это было сделано специально для того, чтобы это нейтрализовать. И председатель Конституционного суда на этой должности будет осуществлять политическую волю политического большинства. То есть, Конституционный суд будет политизирован».

Примечательно также, что полномочия бывшего председателя КС Гагика Арутюняна должны были истечь не 12-го, а 23 марта, когда ему исполнится 70 лет, поскольку в его случае действует соответствующее положение Конституции, принятой в 1995 году. Однако, фактически, его полномочия были прекращены на 12 дней раньше.

Артак Зейналян замечает тенденцию и в этой поспешности: «Можно заметить, что все подгоняется под то, чтобы действовал режим Конституции в редакции 2005 года и желательное для них лицо было бы назначено на эту должность и пребывало на ней до своего 65-летия».

Кандидат в председатели Конституционного суда Грайр Товмасян сегодня отказался от комментариев.

Политолог Акоб Варданян считает, что хоть и сделано всё возможное, чтобы Грайр Товмасян мог руководить Конституционным судом 17 лет, но Товмасян не воспринимается всерьез как профессиональным сообществом, так и правящей Республиканской партии Армении и долго не продержится на этом посту.

«Напомню, что после того, как Товмасян был уволен с поста министра юстиции, он согласился на пост руководителя аппарата Национального собрания. И дело даже не в том, что он на эту должность согласился, по-моему, он бы согласился и на любую другую должность, а в том, что ему предложили именно эту — техническую должность. Я могу предположить, хоть и делается так, чтобы Товмасян смог руководить судом до 65 лет, но вряд ли он продержится на своем посту даже все шесть лет, которые отведены главе Конституционного суда новой Конституцией. Ему достанется это кресло, лишь потому, что единственный реальный кандидат на этот пост от правящей партии, нынешний министр юстиции Давид Арутюнян нужен Сержу Саргсяну в активной политике», — сказал Варданян в разговоре с ИА REGNUM.

Вице-спикер НС, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов надеется, что Товмасян «будет эффективным председателем» Конституционного суда.

«Поскольку мы находимся в периоде времени до 9 апреля, естественно, вполне логично, что должна действовать та норма, действующая до 9 апреля 2018 года. Г-н Товмасян, по моему субъективному мнению, является тем человеком, который может достойно заменить Гагика Арутюняна», — сказал Шармазанов.

Грайра Товмасяна на должность председателя Конституционного суда изберет Национальное собрание закрытым, тайным голосованием, в ходе четырехдневной сессии парламента, начинающейся с 20 марта.