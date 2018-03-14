Владимир Путин приехал в Крым

Симферополь, , 17:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на территорию Крымского полуострова, сообщает 14 марта агентство RT.

По информации агентства, глава российского государства намерен осмотреть строящийся терминал Симферопольского аэропорта.

Ранее Владимир Путин ознакомился с ходом работ по строительству Керченского моста, который соединит Крымский полуостров с Таманью.

В ходе его визита было отмечено, что темпы работ позволяют открыть движение транспорта по мосту раньше запланированного срока.

Кроме того, Президент намерен принять участие в объединённом митинг-концерте, посвященном очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовало за выход из состава Украины и за воссоединение с Россией.

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