Рений — уникальное, но не единственное богатство Курил

Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM Месторождение рения на южных Курилах уникально своей возобновляемостью и концентрацией редчайшего и очень важного для освоения высоких технологий металла. Но значение Курил не исчерпывается этим вопросом. О том, как преодолеть безразличие чиновников к развитию этого столь важного для страны региона, рассказал на конференции «Рениевый тупик» обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Социально-экономическая программа развития Курильских островов была принята еще в 2004 году, и проект «Рений» присутствует в ней в качестве одного из важных пунктов. Но за 14 прошедших лет существенного улучшения ситуации не произошло, и это повод бить тревогу. Даже если бы на острове Итуруп не было ничего, кроме рения, то это уже являлось бы существеннейшим основанием никогда и никому его не отдавать, но ведь рений — не единственное богатство Курил.

Двухсотмильная экономическая зона вокруг островов позволяет вылавливать российским рыбакам большую часть всей рыбы и морепродуктов, которую добывает вся страна. Специалисты оценивают морские богатства курильской экономической зоны в несколько миллиардов долларов в год. Важнейшее значение островов связано также с военно-стратегическим положением, уступка островов с проливами может позволить потенциальным противникам скрытно входит в Охотское море и держать под прицелом весь Дальний Восток. Разговоры же о «возвращении исконно японских территорий» и вовсе не имеют под собой никакого исторического основания, Курилы — это русская земля с конца 18-го века. В те времена Япония еще не освоила свой северный остров — Хоккайдо, поэтому говорить о какой-то японской исконности по отношению к Курилам — значит грубо искажать историческую правду.

Так сможет ли рениевая программа стать дополнительным двигателем развития для этого существенно важного региона? Читайте подробности: Рений и безопасность России. На японском аутсорсинге?

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