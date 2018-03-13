Рений и безопасность России. На японском аутсорсинге?

Анатолий Кошкин, , 00:12 — REGNUM

Выступления политического обозревателя по Дальнему Востоку, доктора истрических наук Анатолия Аркадьевича Кошкина на пресс-конференции «Рениевый тупик», прошедшей 26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM

Хотел бы поблагодарить организаторов брифинга за то, что вопросу освоения стратегического рениевого месторождения Южных Курилах уделено должное внимание. Честно говоря, стыдно слушать рассказ коллег о том, как чиновники нашего государства беспечны и, похоже, безразличны к столь важному для государства делу. В свое время я был привлечен в качестве старшего эксперта Центра стратегических разработок для составления и обоснования первой федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов. Так вот, одним из важных пунктов этой программы был вопрос о необходимости финансирования проекта «Рений». Насколько мне известно, затем на заседании кабинета министров этот вопрос также поднимался. Если не ошибаюсь, было это в 2004 году.

Сегодня у нас наступил 2018 год, а воз, оказывается, и ныне там. Да если бы на Итурупе вообще ничего кроме рения не было бы, то и тогда остров имел бы большое экономическое значение не только для региона, но и для нашей страны в целом. Рений необходим для укрепления обороноспособности и технологической независимости нашего государства в таких отраслях как ракетно-космическая техника, авиация, энергетика и электроника. Как можно не обращать на это внимание?

К великому сожалению, у нас появилось немало людей, правда, они и раньше были, которых даже не знают, как точнее назвать — космополитами, компрадорами или коллаборационистами — которые вообще понятия не имеют, что такое южнокурильские острова. Эти люди пренебрежительно называют их «четырьмя скалам», за которые «безумные националисты» вцепились и сидят на них, как собака на сене, и не хотят отдавать богатой Японии, которая быстро превратила бы эти якобы «богом забытые» территории в райские места. В связи с этим мы должны разъяснять нашим читателям, что отнюдь не только проблема рения определяет стратегическую значимость южных Курил.

Курильские острова — это богатейшие территории. По площади в масштабах нашей страны они, конечно, невелики. Но нельзя забывать, что с 1977 года вокруг каждого острова, вокруг каждого камня и отмели, которых много в акватории этого региона, в соответствие с нормами международного права существует 200-мильная экономическая зона. Эта экономическая зона позволяет нам вылавливать здесь весьма значительную, если не большую часть всей рыбы и морепродуктов, которые сегодня добывает наша страна. По оценкам специалистов, морские богатства этого региона оцениваются в несколько млрд долларов в год. Такова стоимость этого небольшого региона в плане рыболовства.

Немалое значение этих островов связано с их военно-стратегическим положением, о чем в последнее время стало открыто говорить руководство нашей страны. Если мы отдаем хотя бы два маленьких острова японцам, то с ними мы отдаём стратегические проливы, которые позволяют незаметно в подводном состоянии выходить на боевое дежурство в океан нашим стратегическим атомным подводным лодкам.

С другой стороны, уступка островов с проливами позволит другим странам, включая потенциальных противников, входить в Охотское море, которое сегодня является внутренним морем России. Поэтому никаких «калиток» отворять странам, которые официально объявили нас противниками, да что там — врагами, мы, конечно же, не можем. Нужно также принять во внимание и то, что проливы между островами, на которые претендует Япония, зимой не замерзают, что для нашего судоходства имеет огромное значение, ибо акватория, расположенная севернее южных Курил, покрывается плотным слоем льда.

Кроме экономической и военно-стратегической составляющих весьма важное значение имеет психологический фактор. Мы страна-победитель, положившая на алтарь Победы 27 миллионов жизней лучших наших сынов и дочерей. Как мы можем в угоду каким-то сиюминутным интересам предать память этих людей? Находятся люди, которые, повторяя зады японской пропаганды, говорят, что мы эти острова, якобы, чуть ли не аннексировали. В действительности СССР эти острова не аннексировал, а в соответствии с международными соглашениями, под которыми, кстати, стоят подписи и Японии, вернул в состав нашей страны, нашей Родины. Вернул территории, которые принадлежали Российской Империи с конца XVII века. Что бы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту екатерининских времен.

Все Курильские острова до Хоккайдо показаны на этих картах как российские территории. А наши японские «партнеры» и некоторые, мягко говоря, не достаточно подготовленные соотечественники безапелляционно заявляют, что это-де японские «исконные территории», хотя исконной территорией не является для Японии даже северный остров Хоккайдо. Но это отдельный вопрос.

До сих пор на межгосударственных переговорах Япония позволяет себе весьма жёстко требовать возвращения утраченных по итогам Второй мировой войны территорий. Речь идет о самых крупных и освоенных островах Курильской гряды. Сегодня кое-кто у нас, считаю, наивно, без знания дела рассчитывает на то, что реализация плана совместного освоения южных Курил даст большую экономическую выгоду России и Японии, что позволит постепенно забыть политические разногласия и снять вопрос о возвращении территорий.

Это было бы прекрасно, и никто против такого сотрудничества не протестовал, если бы японцы не рассматривали это сотрудничество как своеобразного «троянского коня». Они хотят запустить на наши острова своих предпринимателей и своих людей на долгосрочной основе. А мы знаем, что Япония намного экономически активнее на Дальнем Востоке, чем Россия, и гораздо богаче. Поэтому буквально за несколько лет южные Курилы превратятся в зону японского влияния, так как в результате экономического развития жизнь на островах будет становиться благополучнее, что, безусловно, понравится местному населению, учитывая невзгоды, которые до сих пор жителям островов приходится претерпевать. О том, что расчет делается именно на это, японцы и не скрывают.

Важно также отметить, и мы об этом неоднократно писали, что японская сторона согласна вести совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах только при условии введения на них специального, учитывающего японские претензии законодательства. Прямо скажем, такую постановку вопроса трудно оценить иначе, как наглость. Получается, Япония хочет, чтобы Россия на Курилах отменила конституцию своей страны и ввела на собственной территории режим, явно ущемляющий национальный суверенитет России. Согласиться с подобным никак нельзя, о чем уже не раз заявлял и министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Игорь Моргулов. Москва указывает Токио, что если и будет совместное освоение южных Курил, то оно возможно только на условиях российского законодательства. Японцы же продолжают настаивать на своём варианте, ссылаясь на якобы достигнутые в 2016 году какие-то соглашения.

Но вернемся к рениевому проекту. Я считаю, что нам нужно объединение усилий. Причем объединение как специалистов, так и людей занимающихся подобными проблемами в медиапространстве. Более того, важно подключить к этой проблеме сторонников и энтузиастов на Дальнем Востоке, в первую очередь на Сахалине и на Курилах, а именно, людей, стоящих на принципиальных позициях отстаивания российского суверенитета и независимости этих территорий. В частности, я бы рекомендовал провести интернет-конференцию или круглый стол с Сахалинским отделением Российского географического общества (РГО), которое возглавляет патриот, известный и в Москве председатель этого общества Сергей Алексеевич Пономарев. Я имею возможность способствовать организации таких мероприятий, так как сам являюсь действительным членом РГО именно от Сахалинской организации.

Считаю, что наш сегодняшний брифинг — только начало общей большой работы. Если мы будем только друг друга «уговаривать», разъясняя и так хорошо понятную значимость проекта, обмениваться мнениями и возмущаться бездеятельностью чиновников, ничего у нас не получится. Как я уже говорил, 14 лет стоит этот вопрос, а воз и ныне там. Поэтому, давайте, разработаем программу, в которой ИА REGNUM будет одним из активных и деятельных участников. Будем более настойчиво привлекать наших сторонников, ставить со всей принципиальностью перед руководством страны и соответствующими чиновниками вопросы реализации рениевого проекта и проблемы южных Курил в целом. Благодарю за внимание.

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