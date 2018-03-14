Из-за выборов Чувашия вводит режим повышенной готовности

Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии введён режим повышенной готовности. Он будет действовать по 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашии единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС Чувашии).

«В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году», — говорится, в частности, в документе.

Режим повышенной готовности введён с 13 марта и будет действовать по 20 марта 2018 года. В связи с этим, органам власти поручено организовать работу по подготовке сил и средств для «ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций».

Органам местного самоуправления рекомендовано ввести режим повышенной готовности, организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов звеньев ТП РСЧС на стационарных пунктах управления, обеспечить «непрерывный сбор, обработку и передачу» данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, а также информирование населения о складывающейся ситуации. Также рекомендовано принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

ГКЧС совместно с ГУ МЧС и муниципальными администрациями поручено организовать мониторинг выполнения мероприятий, проводимых в режиме повышенной готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Чебоксарах прошёл завершающий этап антитеррористического учения. Они состоялись на одном из стадионов Чебоксар, который был оцеплен сотрудниками правоохранительных структур. Целью стало пресечение условного террористического акта на объекте массового пребывания людей. Ранее глава ЦИК Чувашии Александр Цветков отмечал, что в ходе подготовки «самое пристальное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и правопорядка при проведении выборов».

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Напомним, 18 марта в России выберут президента страны.