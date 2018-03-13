Антитеррор: ФСБ провела учения в Чувашии

Чебоксары, , 14:56 — REGNUM В Чувашии сегодня, 13 марта, проведен завершающий этап антитеррористического учения. Они прошли на одном из стадионов Чебоксар, который был оцеплен сотрудниками правоохранительных структур. Целью стало пресечение условного террористического акта на объекте массового пребывания людей, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии.

Этап антитеррористического учения был проведён оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашии под руководством начальника регионального УФСБ Сергея Софронова.

«Согласно замыслу учения группа условных террористов заминировала один из стадионов Чебоксар и выдвинула ряд политических требований. В случае их невыполнения преступники угрожали привести в действие взрывные устройства. В сложившейся обстановке штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции (КТО) и введении на территории города особого правового режима», — говорят в управлении ФСБ.

В рамках учебной КТО «реализованы первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей города, спланирован и проведен комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов». В УФСБ заявляют, что в условиях, максимально приближенных к боевым, действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в тактико-специальном учении, получили «положительную оценку» руководства штаба.

Отметим, что учения прошли накануне президентских выборов, которые состоятся 18 марта. Ранее глава ЦИК Чувашии Александр Цветков отмечал, что в ходе подготовки «самое пристальное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и правопорядка при проведении выборов». По его словам, «мобилизованы все: и органы власти, и избирательные комиссии, и СМИ, и правоохранительные структуры, в особенности — органы внутренних дел, которые с четверга перейдут практически на круглосуточный режим работы».