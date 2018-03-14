Багдад снимет запрет на международные рейсы в Иракский Курдистан

Багдад, , 08:02 — REGNUM Правительство Ирака отменит запрет на международный рейсы в аэропорты Иракского Курдистана, сообщает 14 марта Kurdistan.ru.

Данная информация просочилась в СМИ, которые утверждают, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провел встрече с чиновниками Иракского Курдистана и пообещал им, что в скором времени отдаст распоряжение о возобновлении авиарейсов.

Премьер-министр курдской автономии Нечирван Барзани выразил надежду на то, что все споры между Эрбилем и Багдадом в скором времени будут решены в соответствии с конституцией государства.

«Это результат нескольких официальные и не официальных встреч с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади», — подчеркнул Барзани, говоря о предстоящем открытии аэропортов.

По словам Барзани, между ним и лидером Ирака в телефонном разговоре была достигнута договоренность об открытии аэропортов, а также о том, что в скором времени курдские чиновники получат зарплату.

Напомним, международные аэропорты в Эрбиле и Сулеймании были закрыты решение Багдада в ответ на референдум о независимости автономии, который состоялся вопреки призывам Багдада его отложить. После того, как курды дезавуировали итоги плебисцита, отношения постепенно стали восстанавливаться.

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