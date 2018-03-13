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У полиции Вашингтона нет сведений о вертолёте над посольством России

Политика

На территорией российского посольства в Вашингтоне в ночь на 13марта был замечен вертолёт

Вашингтон, 13 марта 2018, 20:03 — REGNUM  Полиция Вашингтона не располагает информацией о принадлежности вертолёта, замеченного над зданием посольства России, как и сведениями о том, что именно он там делал, заявил представитель полиции Каримах Баляль.

«Я не нашёл никакой дополнительной информации об этом», — приводит его комментарий РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что над территорией дипмиссии в ночь на 13 марта был замечен американский вертолёт.

При этом в посольстве в шутку предположили, что летательный аппарат мог искать «следы российского вмешательства» в американские выборы.

«Что искал американский вертолёт над территорией посольства РФ минувшей ночью? Это «странная» неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или ещё одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?», — отметили в пресс-службе дипмиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне над посольством РФ пролетел американский вертолёт

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Российско-американские отношения

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