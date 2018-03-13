Шефа ЦРУ Джину Хаспел назвали новой Маргарет Тэтчер

Москва, , 19:21 — REGNUM Внутри администрации Дональда Трампа теперь будет меньше скандалов, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя назначение Джины Хаспел и Майкла Помпео на посты главы ЦРУ и Госдепартамента соответственно.

«Это сулит ещё большую радикализацию и «ястребизацию» американской внешней политики, — предположил политолог. — Дональд Трамп приобрёл единомышленника на посту государственного секретаря и сохранил единомышленника на посту ЦРУ. Это значит, что в администрации президента будет меньше скандалов. Там собрались люди с одними и теми же взглядами».

Кроме того, Мирзаян отметил, что теперь при Майкле Помпео роль Государственного департамента будет усиливаться. Что касается ЦРУ, то эксперт уточнил, что далеко не всегда то, чем занимается ЦРУ, доходит до стола президента, и не исключено, что Хаспел, в отличие от Помпео, может начать «играть свою игру в обход Трампа».

«Эта новая персона — новая Маргарет Тэтчер, только в спецслужбах, — предположил другой гость программы, политолог Константин Блохин. — Конечно, ЦРУ будет усиливаться».

Напомним, что, как известно из открытых источников, новый шеф ЦРУ — опытный кадровый сотрудник управления, которая служит в разведке с 1985 года. В начале 2000 годов в её подчинении находилась секретная тюрьма «Кошачий глаз» для подозреваемых в терроризме, располагавшаяся в Таиланде. Заключённых, попавших туда, пытали, избивая, лишая сна, имитируя утопление. Иначе говоря, применяли «расширенные техники проведения допроса».

Известно также, что издевательства записывались на видео, но в 2005 году замглавы ЦРУ Хосе Родригес приказал уничтожить эти записи, а проект соответствующего распоряжения, как пишут некоторые СМИ, подготовила Хаспел. Уголовное расследование, открытое в связи с этим, в 2010 году закрыли. Обвинений против Хаспел никто не выдвинул.

Есть сведения, что в июне прошлого года Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал выдать ордер на арест Хаспел, которую считают ответственной за пытки в отношении подозреваемых в терроризме.

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