Память о харассменте у журналисток «обостряется перед выборами»

Москва, , 17:57 — REGNUM Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина («Единая Россия») «посыпались», когда избирательная кампания достигла своего пика, поэтому в этом вопросе необходимо оставаться в правовом поле и не вставать ни на чью сторону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы должны находиться в правовом поле и не назначать виновных», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы счел странным, что с обвинениями выступили несколько журналисток, которые работают именно в иностранных СМИ. Кроме того, по его словам, все новости на эту тему стали появляться в очень короткий и определенный промежуток времени.

«Действительно, три журналистки, представляющие иностранные СМИ: телеканал «Дождь», грузинский телеканал и Би-Би-Си, а еще плюс журналистка Радио Свобода, которая выступила вчера с обвинением Станислава Говорухина, сделали это в течение двухнедельного периода времени, когда у нас с вами на пике избирательная компания президента РФ. Именно в этот период у всех журналисток, представляющих в основном иностранные СМИ, обострилась память», — отметил Володин.

Он призвал не назначать виновных самостоятельно, а дождаться разбирательства комиссии Госдумы по этике.

Ранее журналистки телеканалов «Дождь» и RTVI, а также корреспондент Русской службы Би-Би-Си обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. В комиссию Госдумы по этике уже поступила жалоба на поведение депутата, однако вопрос будет рассмотрен после 18 марта. Между тем, накануне корреспондент «Радио Свобода» также обвинила в домогательствах другого депутата — главу комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, но жалобу в думскую комиссию не поступала.

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