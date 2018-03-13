Реализацией послания президента в Тверской области займется рабочая группа

Тверь, , 16:55 — REGNUM В Тверской области создаётся рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 марта.

В настоящее время обсуждается формат рабочей группы, состав её участников.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о создании в регионах рабочих групп по законодательному обеспечению реализации президентского послания прозвучало накануне, 12 марта, на Форуме муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремлённое в будущее», в работе которого приняли участие председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев.

Вячеслав Володин, в частности, отметил, что «послание президента носит стратегический характер, и оно закладывает развитие нашей страны на будущее. Но от того, как оно будет реализовано, зависит судьба нашей страны, зависит судьба России».

В рамках форума спикер Госдумы предложил создать в регионах рабочие группы по законодательному обеспечению реализации послания президента. По мнению Вячеслава Володина, обсуждение вопросов с участием экспертов, депутатов муниципального, регионального уровней, представителей различных социальных сфер и деловых сообществ позволит повысить качество принимаемых решений.

В Тверской области уже началась подготовка к созданию при Законодательном Собрании региона такой рабочей группы.

«Это позволит выполнить поставленные президентом задачи более чётко и программно. Причём мы уже видим реальную работу. Например, это возведение в сельских поселениях фельдшерско-акушерских пунктов, это региональные программы дорожного строительства. На это президент обращал особое внимание. Хочу отметить, что Законодательное Собрание Тверской области традиционно создает такие рабочие группы — после каждого послания президента, но в этот раз Вячеслав Викторович Володин предложил включить туда и представителей муниципальных образований», — считает спикер Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

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