«Мы проиграли Кремлю»: «агент «Росатома» в Литве сохранил место в сейме

Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Члены литовского парламента сегодня, 13 марта, во время пленарного заседания решили, что нарушивший Конституцию и присягу парламентарий Миндаугас Бастис остается в сейме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители оппозиции указывают пальцем на «аграриев», между тем спикер Сейма Викторас Пранцкетис категорически отрицает то, что «аграрии» договорились с Рабочей фракцией социал-демократов относительно Бастиса.

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В ходе тайного голосования за лишение Бастиса мандата проголосовали 72 парламентария, против был 21 член сейма, 24 воздержались.

Чтобы лишить члена сейма мандата, за это должны проголосовать не менее 3/5 членов Сейма — 85 парламентариев. После голосования Пранцкетис выглядел растерянным.

«Нет, фракция «аграриев» здесь никого не подвела. Конечно, кто-то хотел, чтобы выглядело так, будто фракция «аграриев» хочет подвести, но однозначно хочу сказать, что фракция «аграриев» голосовала за вотум недоверия», — сказал он после голосования.

Он несколько раз повторил, что сейм неоднородный, поэтому никогда не стоит оценивать его как одно целое.

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Обсуждение в парламенте проходило на повышенных тонах. Еще в 2017 году, в декабре, Конституционный суд постановил, что Бастис нарушил присягу члена сейма и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко, российскими журналистами, но главное — лицами, которые связаны с российской госкорпорацией «Росатом».

Сам Бастис прибыл на заседание сейма, на котором решалась его судьба, вместе с адвокатом Юозасом Гаудутисом. Поскольку во время процесса вотума недоверия предоставляется возможность высказаться самому члену сейма или представляющему его адвокату, Гудайтис воспользовался возможностью и обратился к парламентариям.

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Еще перед заседанием сейма старосты фракций, премьер и спикер парламента придерживались разных позиций. Пока одни повторяли, что он больше не может быть членом Сейма, другие говорили, что брошенные в его адрес обвинения — не самое страшное, что могло произойти.

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На вопрос, может ли Бастис остаться в сейме, спикер парламента Викторас Пранцкетис ответил: «Нет. Потому что есть вывод Конституционного суда».

Староста крупнейшей фракции Союза крестьян и зеленых Рамнунас Карбаускис сказал, что у фракции нет одного мнения по вопросу Бастиса. По его словам, некоторые члены фракции «придерживаются другого мнения», но сам лидер аграриев намерен поддержать процедуру вотума недоверия.

«Есть решение Конституционного суда, есть пояснение, за импичмент можно голосовать. Я не буду рассматривать, что конкретно меня убедило, есть вывод, что нарушена Конституция, и мне этого достаточно», — сказал Карбаускис.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис еще раз повторил уже сказанные слова, что решение Конституционного суда только усилило его позицию: «Я одобряю решение, доверяю комитету, и решению Конституционного суда».

Лидер оппозиционной фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорил, что у его фракции одно мнение — поддержать процедуру вотума недоверия.

«По нашему мнению, аргументы, высказанные Конституционным судом, и высказанные в общественном пространстве факты точно позволяют обоснованно полагать, что Бастис заслужил вотум недоверия, и мы надеемся, что голосов хватит, потому что их нужно много», — сказал Ландсбергис.

Между тем старосты фракций «Порядок и справедливость» и Движения либералов хотя и понимают решение Конституционного суда, не считают, что Бастиса нужно лишать мандата.

Лидер партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис утверждал, что фракция решила придерживаться свободного голосования.

«Я не думаю, что член сейма должен нести ответственность за события десятилетней давности, и должен лишаться мандата парламентария, тем более, что во вторник были опубликованы скандальные факты о том, что Литва лидирует в мире по количеству процедур импичментов», — сказал Жемайтайтис.

По его словам, это говорит о том, что что-то нехорошо с предохранителями, когда человек проходит в парламенте, ему не объясняют, что можно, а что нельзя. Или просто все начинают слишком много интерпретировать определенные правовые акты.

Лидер либералов Еугениюс Гентвилас утверждал, что не нужно считать Бастиса предателем Родины. По его словам, Бастис может быть членом сейма, но с учетом решения Конституционного суда сам Гентвилас обещал подержать импичмент.

«Мы будем голосовать за вотум недоверия, чтоб господин Бастис не мог быть членом сейма. Не думаю, что это очень большой грех, и что его нельзя назвать предателем Родины. Но вердикт суда — окончательный и обжалованию не подлежит. Будучи сторонниками правового государства, мы будем голосовать за импичмент», — сказал Гентвилас.

Лидер консерваторов Ландсбергис, комментируя высказывания других фракций, сказал, что наказывать человека за события 10-летней давности может было бы и нелогично, если бы человек сам сообщил об этих событиях и признал их, чего требуют правила.

«Для этого есть специальная формулировка, каждый раз при заполнении анкеты нужно отвечать и на вопросы о событиях 10-летней давности. Если человек решил сознательно скрыть те события, очевидно, что они, возможно, еще продолжаются. Видимо, у того человека есть причины скрывать события от общества, от наших служб безопасности, и поэтому он заслуживает вотума недоверия», — сказал Ландсбергис.

Сам Бастис еще перед роковым днем уверял, что он по своему желанию не уйдет из сейма, потому не видит в этом необходимости. Правда, политик, прошедший в сейм вместе с социал-демократической партией Литвы, после скандала ушел в Смешанную группу членов сейма и остановил членство в партии.

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Самой радикальной, как это часто в Литве бывает, оказалась позиция консерватора, экс-министра обороны Литвы Расы Юкнявичене, которая от имени всей парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы заявила, что это голосование покажет, «способна ли Литва защититься от внешнего влияния, способны ли мы сказать, что не будем терпеть то, что представителей «Росатома» водят по Сейму как по своему двору».

«Трудно себе представить, что было бы, если бы Сейм опровергнул не только работу своих коллег из комитета по национальной безопасности и обороне, но и многолетнюю работу департамента госбезопасности, направленную против агрессивной разрушительной работы Кремля. Мы будем голосовать не только для того, чтобы лишить Бастиса мандата, но и для того, чтобы доказать, что мы способны участвовать в сдерживании, преграждая путь гибридным угрозам в наш край».

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По словам парламентария, сделать это обязывает уже принятая этим сеймом стратегия национальной безопасности и утвержденная этим правительством программа: «Мы много внимания будем уделять подготовке к реагированию на гибридные угрозы. Мы будем стремиться, чтобы (…) общество могло эффективно реагировать на (…) покушения на суверенитет Литвы, внутреннюю политику, свободы и права наших граждан».

«Если мы выступим против утвержденных нами же целей, мы проиграем. Это была бы плохая новость», — сказал Юкнявичене, призывая поддержать процедуру вотума недоверия в отношении Бастиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся крупный скандал вокруг в настоящий момент уже бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса. Его обвиняют в «измене Родине» из-за связей с представителями российской энергетической корпорации «Росатом». Якобы Бастис являлся посредником «Росатома» в Литве и якобы помогал компании в планах «привязать» Литву к энергетике России.

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