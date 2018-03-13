Спикер парламента Грузии ожидает от России «большей конструктивности»

Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в комментарии МИД России на обращение премьер-министра Грузии недостает конструктивности, но цинизма, который усмотрели в этом комментарии представители оппозиции, он не видит.

По его словам, Грузии и России необходимо найти пути для урегулирования проблем в двусторонних отношениях.

«С нашей стороны делается все для мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. У нас прагматичный подход, который сформировался в Грузии с 2012 года. Результатом такого прагматичного подхода стало существенное повышение безопасности Грузии за последние годы. Цинизмом это заявление я не назову, хотя, конечно, мы ожидаем, что Россия проявит более конструктивный подход», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Он выразил сожаление тем, что на прагматичную политику Грузии российское руководство прагматичным подходом не отвечает.

Спикер парламента пояснил и смысл обращения премьера к российскому руководству, на которое ответил департамент информации и печати МИД России.

«Заявление премьера Георгия Квирикашвили предусматривало не какие-либо изменения, а усиление той линии, которая сформировалась в Грузии с 2012 года. Мы готовы к диалогу, дискуссиям для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путем, и именно это было отражено в заявлении премьера», — отметил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что в связи с ситуацией вокруг гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили опубликовал в соцсети свое обращение к высшему руководству России и призвал его к совместным шагам по урегулированию двусторонних отношений и решению вопроса выдачи грузинской стороне тела Арчила Татунашвили.

На это обращение откликнулся Департамент информации и печати МИД России, который «с удовлетворением отметил в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации» и выразил заинтересованность России «в оздоровлении отношений с соседней Грузией».

Представители оппозиции сочли такую реакцию Москвы «проявлением цинизма», так как на обращение главы грузинского правительства ответил рядовой департамент российского министерства, а не прямой адресат обращения.