Мефедову в Одессе продлили срок содержания под стражей на 60 дней

Одесса, Украина, , 12:55 — REGNUM Гражданину России ЕвгениюМефедову Киевский районный суд Одессы продлил 12 марта срок содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, сторона обвинения требовала для Мефедова продление содержания под стражей на 60 дней. Адвокат обвиняемого требовал более мягкой меры — круглосуточного домашнего ареста. Суд вынес свой вердикт, считая, что пребывание Мефедова на свободе может нести риски: обвиняемый может попытаться скрыться, поскольку не является гражданином Украины.

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Напомним, Евгения Мефедова, одного из фигурантов по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая, обвиняют в попытке «свержения конституционного строя» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Причем суд ранее оправдал Мефедова, однако сразу после этого гражданина России задержали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА REGNUM, расследование по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, ведущееся на Украине, проходит с грубыми нарушениями и совершенно предвзято. Так, ни один из украинских неонацистов, участвовавших в поджоге Дома профсоюзов, не был арестован, зато 20 сторонников русского мира оказались под стражей.

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