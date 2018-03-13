В Иране ликвидированы четыре террорсита

Тегеран, , 09:35 — REGNUM Во время атаки на иранский контрольно-пропускной пункт были ликвидированы четыре террориста, сообщает 13 марта Geo TV.

Нападение произошло близ города Сараван, в 50 км от границы с Пакистаном, а именно от провинции Систан и Белуджистан.

Иранские военные отбили атаку, при этом среди ликвидированных террористов был смертник.

Со стороны правительственных войск погибших нет, однако пострадали два ополченца из полувоенного формирования Бассидж.

В официальном заявлении говорится, что террористы совершили нападение из пределов соседнего государства, однако не было сделано уточнение какого именно. Судя по вышеназванным данным, отмечают эксперты, набег был совершен из Пакистана.

Напомним, ранее Тегеран неоднократно обвинял Пакистан в поддержке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не раз совершали вылазки на территорию Ирана из провинции Систан и Белуджистан.

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