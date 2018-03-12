Мало кто понял настоящую подоплеку заявления Алиева о Ереване — Ариф Юнусов

Баку, , 23:17 — REGNUM Президентские выборы в Азербайджане были перенесены с октября 2018 года на 11 апреля. Что отличает эти выборы и что вынудило Ильхама Алиева передвинуть сроки выборов на шесть месяцев? Какая жёсткая внyтривластная борьба идет при неизбежной перспективе переизбрания Ильхама Алиева еще на один срок? Каковы ожидания азербайджанского общества от этих выборов?

Об этих вопросах армянское издание hetq.am поговорило с конфликтологом и историком Арифом Юнусовым, который уже два года, после заключения, находится в политэмиграции в Голландии и продолжает там свою научную и общественную деятельность. ИА REGNUM публикует интервью с незначительными сокращениями.

Что может, на ваш взгляд, выделить президентские выборы Азербайджана 2018 года от предыдущих?

Да, нынешние президентские выборы имеют свою особенность. До сих пор выборы проходили стандартно — в назначенный срок власть использовала административный ресурс, шла на тотальные фальсификации с помощью всякого рода «каруселей», а в завершение подконтрольный ЦИК принимал нужное для властей решение. И всегда, хотя бы формально, в выборах присутствовала тема борьбы власти с оппозицией.

Сейчас фальсификации неизбежны, хотя для властей изначально ясно, что она и без того победит. По восточной традиции власти не могут официально указать, что выборы не вызвали интерес у населения, что к избирательным урнам пришло очень мало граждан. А, главное, в такой восточной стране как Азербайджан, где пропаганда постоянно твердит о «всенародной поддержке» Ильхама Алиева, ЦИК априори не может объявить, что действующий президент получил меньше 85% голосов.

И все же эти выборы войдут в историю страны и еще больше будут обсуждаться. Почему?

Во-первых, никогда еще сроки выборов не переносились. А тут внезапно это случилось. Принятое президентом решение явно застигло врасплох даже его ближайшее окружение. Вот почему во властной команде в первые дни не успели даже согласовать единое объяснение по этому поводу. Понимали сложность ситуации и во властной команде. Риск ошибиться и поставить президента в глупое положение был очень велик, поэтому подавляющее большинство сотрудников аппарата президента и лидеры правящей партии «Новый Азербайджан» предпочли промолчать и занять выжидательную позицию до прояснения ситуации и официальной версии.

Вторая особенность нынешних выборов — в них не будет присутствовать тема «власть-оппозиция», а будет только «власть — его марионетки». Оппозиция в полном составе бойкотирует выборы. А те, кого власти выдвинули под видом «независимых» и якобы «оппозиционных», даже близко не тянут на это звание.

Из всех циркулирующих официальных и неофициальных предположений о причинах проведения досрочных выборов (угрозы, связанные с ближневосточными процессами, синхронизация процесса с армянским циклом смены формы правления, с российскими выборами президента, с переговорами по Карабаху и т.д.), какие считаете близкими к действительности?

Сами власти в лице помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова постарались убедить всех и вся, что в основе неожиданного решения лежат исключительно технические причины: осенью в стране планируется проведение важных мероприятий местного и международного уровня (100-летие создания первой независимой Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и Международный гуманитарный форум), что мол и вынудило власти внести коррективы. Объяснения были откровенно смехотворными и вызвали только язвительные насмешки в обществе. Дело в том, что Ильхам Алиев даже особо не скрывает своей ненависти ко всему, что не связано с именем его отца и потому демонстративно не отмечает подобные события. И в первую очередь в стране давно поставлен запрет на все, что связано с АДР. Примечательно отношение к основателю и лидеру АДР М.Э.Расулзаде. Еще в 1993 году отец нынешнего президента Гейдар Алиев подписал указ об установлении памятника Расулзаде в центре столицы. Тогда же даже успели поставить на месте предполагаемого памятника небольшую каменную плиту с надписью, что здесь будет установлен памятник М.Э.Расулзаде. Потом эту плиту тихо убрали. В 2013 г. в преддверие 130-летия со дня рождения основателя АДР снова встал вопрос о памятнике, но вновь власти по распоряжению Ильхама Алиева все тихо списали в архив. В результате, так в столице и не был установлен давно запланированный памятник основателю АДР! И вот теперь власти якобы озаботились и решили отмечать 100-летие АДР и ради этого пошли на перенос выборов?! Но самое забавное в том, что это событие надо отмечать … 28 мая, то есть за четыре месяца до запланированных ранее президентских выборов!

Столь же несерьезен и аргумент относительно пресловутого форума, который не представляет особого интереса — в стране никто на это не реагирует, а уж тем более на мировом уровне, даже смешно об этом говорить. Ведь это заурядное пропагандистское мероприятие, куда собирают лоббистов власти и давно вышедших в тираж западных политиков. Но и это мероприятие будет в конце сентября, т. е. и здесь время есть на самом деле. Как видим, объяснения придуманы на скорую руку.

Вслед за этим официальные объяснением появились и другие. Скажем, отговорка более умных проправительственных представителей Азербайджана о необходимости синхронизации азербайджанских и армянских выборов для продвижения переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Однако президентские выборы в Армении и Азербайджане давно не влияют на переговорный процесс, где с 2006 г. все уже давно расписано и обсуждено. Надо только добиться принятия сторонами известных Мадридских принципов и начала их реализации. Но в обозримом будущем эти принципы не будут приняты по многим объективным и субъективным причинам, да и основные игроки с обеих сторон в переговорном процессе давно уже одни и те же лица. Все будет идти так же, как и до этого, поэтому и этот фактор как причину переноса даты выборов нельзя принимать как серьезный.

Ну, а об угрозе в связи с ближневосточными процессами как причине переноса вообще говорить смешно.

Тогда что же сыграло свою роль? Внутриполитические/внутриклановые трения?

— Именно! Причины переноса времени выборов другие, и они носят сугубо внутренний характер. В Азербайджане с первых месяцев прихода к власти Ильхама Алиева в 2003 г. возникла напряженность между ним и семьей его супруги (клан Пашаевых) и старой командой его отца. Проблема Ильхама Алиева была в том, что отец привел его к власти, но исходил из того, что годами подготовленная и выпестованная им команда будет опорой и его сыну. Однако Ильхам Алиев, но еще больше его супруга, так не считали и не воспринимали команду Гейдара Алиева «своей». А те, в свою очередь, на дух не воспринимали этих. Первая попытка Ильхама Алиева в 2004—2005 гг. убрать старую команду отца провалилась, хотя последняя отбила эту атаку не без потерь. В 2005 г. был арестован и два года спустя на 11 лет осужден лидер выходцев из Армении Али Инсанов. По завершении срока в октябре 2016 г. — ему просто по откровенно надуманному предлогу дали новый срок. Он сидит по сей день, несмотря на решение ЕСПЧ и 72-летний возраст человека, Инсанова не будут выпускать из заключения ни в коем случае. Вслед за этим начались гонения против выходцев из Армении — многие лишились своих постов в госструктурах. Понесла потери и «нахчеванская» группировка, у некоторых из них были отняты бизнес-структуры. Особенно сильный удар получил Джалал Алиев — дядя Ильхама Алиева. В прессе он особо не скрывал своей ненависти к Ильхаму Алиеву и к его супруге, уничижительно именуя президента «Ильхамом Пашаевым».

Однако у Ильхама Алиева и его супруги не было своей команды. Шла борьба с классической оппозицией, и на время надо было не идти на дальнейшее обострение внутри правящей команды. А тут пошли огромные доходы от энергоресурсов, прибыли всем хватало. Но стороны внимательно следили друг за другом. В конце первого срока президентства сторонники Мехрибан Алиевой создали партию под нее, чтобы она потом пошла на выборы и пришла к власти. Тут же старая команда во главе с главой администрации президента зашевелилась и не допустила этого.

Сейчас цены на нефть далеко уже не т. е. В страну не идет такой баснословный поток прибыли. Оппозиция давно разгромлена и говорить о ней, как о серьезной силе, не приходится. В этих условиях прежние разногласия резко возросли. Встал вопрос об окончательном разгроме одной из враждующих группировок.

Ровно год назад своим указом Ильхам Алиев назначил супругу вице-президентом. Вслед за этим он издал указ об отставке прежней команды аппарата президента и формировании нового. И вот тут и возник щепетильный момент: все понимали, что этим решением Ильхам Алиев посылает в отставку не просто главу президентской администрации Рамиза Мехтиева и его команду. В отставку отправлялась группировка Гейдара Алиева! Но Мехтиев отказался уходить добровольно. В итоге возникла абсурдная с правовой точки зрения ситуация: старая администрация формально на бумаге ликвидирована, но де-факто по-прежнему работает! Новая также работает, но не в аппарате президента, а в Фонде Гейдара Алиева! Фактически тогда в 2017 г. 79-летний Рамиз Мехтиев показал свою силу.

Между группировками стала быстро нарастать напряженность. И это в условиях подготовки к выборам. Да еще на фоне грядущих в ближайшие месяцы серьезной инфляции и роста недовольства в стране. Отнюдь не случайно вслед за изменением даты выборов последовали два знаковых для Азербайджана заявления: вначале главы местных органов власти получили заверения, что никто их не будут снимать с должностей в преддверие и после выборов. А ведь это — команда Рамиза Мехтиева! Их явно успокаивали, стремились отколоть и переманить на сторону Ильхама Алиева. Затем выступил сам Ильхам Алиев с известным заявлением относительно судьбы Еревана. Это заявление вызвало сильный резонанс — среди армян и на международном уровне в мире. Но мало кто понял настоящую подоплеку.

На самом деле все эти разговоры о том, что Азербайджан рано или поздно вернет себе Ереван, были адресованы выходцам из Армении! И выступление Ильхама Алиева — откровенный мессидж азербайджанцам из Армении, чтобы они воспринимали Ильхама Алиева и его команду своей. Ведь это они с начала 90-х годов говорят об этом. Эта тема далеко не новая для азербайджанского общества, но интересна только выходцам из Армении.

Так что, за решением о переносе стоят внутренние клановые столкновения и борьба группировок во власти.

Азербайджанской оппозиции никогда не удавалось, как и сейчас, выступить совместно ни в плане единого кандидата, ни в плане общеоппозиционного бойкота выборов, но попытки были. В чем причина?

Нет, на этот раз оппозиции удалось выступить с единых позиций и принять решение о бойкоте. По крайней мере, ведущие оппозиционные силы — Национальный Совет во главе с проф. Джамилем Гасанлы, Народный Фронт во главе с Али Керимли, партии «Мусават» и «РЕАЛ». В выборах изъявили желание участвовать подставные фигуры, работающие на власть.

Более того, еще совсем недавно оппозиционные партии не могли договориться относительно совместных действий и проведения единого митинга протеста. А сейчас им это удалось, и они проведут в столице 10 марта единый митинг протеста в связи с выборами. Другое дело, что митинг провести они еще в состоянии. Но на большее сил у них уже нет. И тому несколько причин. С одной стороны, сказались репрессии властей на фоне «молчания ягнят» из США и ЕС, оппозиция практически разгромлена и давно не играет роли в политических процессах. С другой, нынешние лидеры оппозиции вышли из шинели классического Народного Фронта и многие не поняли, что время изменилось и нужны новые лидеры и новые методы борьбы.

По крайней мере, молодежь несколько иначе воспринимает прежних лидеров, но и своих лидеров пока не выдвинула. А для обывателей тот факт, что больше 20 лет нынешние лидеры оппозиционных партий ничего не могут сделать — фактор смотреть в сторону нынешней власти. Обыватель у нас всегда сторонник сильной власти, не важно, кто во главе. Обывателю нужна стабильность и уверенность в спокойной жизни. Пусть и с наличием проблем, но, как говорят русские в таких случаях, «лишь бы не было войны». Из этого не следует, что наш обыватель сторонник Ильхама Алиева. Как только его положение хоть слегка пошатнется, тут же поддерживающие его столь же дружно выступят против и проклянут его.

Что такое электорат сегодняшнего Азербайджана? Каковы самые важные проблемы и ожидания электората Азербайджана 2018 года?

— «Электорат» бывает в странах, где есть гражданское общество и возможность выборов. У нас нет этого. Поэтому можно говорить только об ожиданиях в обществе. А они те же, что и везде на постсоветском пространстве — чтобы жилось хорошо, была стабильность, был решен карабахский конфликт, началась реальная борьба с коррупцией. В азербайджанском обществе давно накаленная ситуация, негативной энергии достаточно для взрыва. Дальше события будут развиваться по законам конфликтологии.

Если кто ждет смены власти Ильхама Алиева в ходе президентских выборов (нынешних или будущих), то они сильно ошибаются. Как я уже отметил нынешние выборы просто должны констатировать факт дальнейшего пребывания Ильхама Алиева во власти. Другое дело, что во властной команде идет жесткое противостояние. В условиях азербайджанских реалий это означает, что проигравшие потеряют не только свои посты, но и бизнес-структуры, из миллиардеров и миллионеров в одночасье превратятся просто в обычных граждан. В любом случае, в Азербайджане смена власти Ильхама Алиева мирным путем невозможна. И дай бог, чтобы не повторился сирийский вариант, учитывая роль политического ислама в стране, особенно сильно возросший в последние годы. Да еще на фоне сильного ослабления классической прозападной оппозиции.