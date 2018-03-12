Госдеп: Блокировка «Северного потока-2» не изменит внешнюю политику России

Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Блокирование реализации проекта «Северный поток-2» не сможет изменить внешнюю политику России, но может поддержать европейскую ориентацию Украины, заявила 12 марта журналистам заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

По ее словам, в возможность повлиять на политику России через препятствование «Северному потоку-2» в американском госдепе никто не верит.

«Никто в госдепартаменте не верит, что блокирование «Северного потока» может повлиять на поведение России. Но оно может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Сандра Оудкирк.

Напомним, против реализации проекта газопровода «Северный поток-2» выступают страны, не желающие терять доходы от транзита российского газа. Кроме того, США надеются заместить Россию на европейском газовом рынке, продвигая проект танкерных поставок более дорогого сжиженного газа.

Главными европейскими противниками этого газопровода выступают Польша и Украина, ежегодно пополняющие свои бюджеты транзитными платежами.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до территории Германии, через которые можно поставить 55 миллиардов кубометров газа в год.

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