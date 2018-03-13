СКР не нашел коррупции в «Матросской тишине»

Москва, , 09:50 — REGNUM В результате доследственной проверки Следственный комитет РФ по г. Москве не обнаружил коррупционной составляющей и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина», а также подследственного Дионисия Золотова по обстоятельствам, изложенным в скандальной статье о ВИП-камерах в «Матросской тишине», сообщает «Интерфакс». Напомним, в материале, опубликованном в декабре 2017 года, была информация о наличии в СИЗО «Матросская тишина» комфортабельных камер, отремонтированных за счет подследственного Дионисия Золотова, за нахождение в которых работники ФСИН получают немалые суммы. Ситуация получила широкий общественный резонанс. В «Матросской тишине» начались проверки.

Изначально по указанным фактам прокуратура г. Москвы провела проверку в СИЗО-1 «Матросская тишина», но не нашла подтверждения данным фактам. И вот вслед за прокуратурой Следственный комитет РФ завершил свою доследственную проверку.

«Анализом проведенной проверки, а также объяснениями опрошенных лиц не добыто данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве при размещении следственно-арестованных в отремонтированные камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следователи проверили легитимность проведенных работ, изучили договоры, приемо-сдаточные акты, платежную документацию, на основании чего был сделан вывод, что ремонт в СИЗО-1 проводился в четком соответствии с законом. В процессе проверки были опрошены сотрудники ФСИН, лица, направлявшие в СИЗО пожертвования, а также находящиеся в нем подследственные.

Наряду с прочими был опрошен Дионисий Золотов, заявивший, что его участие в обновлении помещений согласовано с руководством СИЗО, как того требует закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях», который допускает привлечение подследственных к труду на территории следственного изолятора с их согласия. Дионисий Золотов сообщил, что обратился к руководству СИЗО с соответствующим заявлением, руководствуясь статьей 27 указанного закона. Также выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя-сопровождения и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов, о чем писали в СМИ. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах.

Следователи лично осмотрели отремонтированные помещения и отметили, что спортивный зал оборудован новыми тренажерами, в камерах залит новый пол, покрашены стены, установлены новые стеклопакеты, раковины, унитазы, энергосберегающее освещение, холодильники, телевизоры.

Уполномоченный по правам человека по г. Москве Татьяна Потяева также посетила СИЗО «Матросская тишина». Поводом послужило обращение адвоката Романа Кандаурова об оказании на него и его доверителя Дионисия Золотова давления посредством распространения несоответствующей действительности информации.

«Омбудсмен посетила камеры, названные прессой «ВИП», и заметила, что выглядят они так, как и должны выглядеть камеры, в которых содержатся люди, находящиеся под следствием. Ничего выходящего за грани разумного ею обнаружено не было: чистота, порядок. Содержащиеся в камерах граждане ближнего зарубежья ставят под сомнение утверждение авторов скандальных статей о том, что постояльцы отремонтированных камер платят за размещение в них. Равно, как и тот факт, «что Золотов, принимавший личное участие в ремонте камер и потративший на этот ремонт немало средств, сам содержится в неотремонтированной камере, где вместо туалета дырка в полу, — сообщил РИА «Новости» адвокат Дионисия Золотова Роман Кандауров. — Также Татьяна Потяева посчитала несправедливым то обстоятельство, что Дионисия Золотова не пускают в спортзал, который был отремонтирован его силами и за его средства».

Во время визита в СИЗО «Матросская тишина» омбудсмен Татьяна Потяева положительно отнеслась к пожертвованиям в адрес следственных изоляторов.

«Если сегодня есть люди — жертвователи, меценаты, — которые в рамках спонсорской помощи готовы оказать помощь в улучшении условий содержания, то пусть это делают», — заявила она.

Такой же позиции придерживается Сергей Мороз, начальник УФСИН по Москве, который заявил следующее:

«Проверка показала, что на пятом этаже второго режимного корпуса проводились ремонтные работы в камерах. Привлекались стройматериалы спонсоров. И качество этих работ, скажем так, было более чем достойным. Если бы такое могли сделать во всех камерах…».

Адвокат Роман Кандауров пояснил, что результаты проверок как прокуратуры, так и Следственного комитета легли в основу его обращения к главе УФСИН России по г. Москве Сергею Морозу и директору ФСИН России Геннадию Корниенко о возобновлении ремонтных работ. Адвокат также заявил, что его доверитель Дионисий Золотов не намерен прекращать благотворительную деятельность и надеется, что в скором времени многие подследственные переедут в отремонтированные камеры.

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