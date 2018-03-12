МИД Японии: Токио и Сеул продолжат «максимальное давление» на КНДР

Токио, , 17:39 — REGNUM Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Япония и Южная Корея продолжат оказывать «максимальное давление» на КНДР, 12 марта передает агентство Reuters.

Заявление министра иностранных дел Японии было сделано после переговоров с руководителем национальной разведки Южной Кореи Со Хуном.

«Япония и Южная Корея согласились продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею, пока это не приведет к конкретным результатам», — заявил Таро Коно журналистам.

В чем будет заключаться «максимальное давление» и к каким «конкретным результатам» оно должно привести, господин Коно не пояснил. Комментарии южнокорейской стороны по итогам переговоров с главой МИД Японии пока не опубликованы.

Напомним, в настоящий момент Северная и Южная Корея находятся в состоянии явной «разрядки».

Как передавало ИА REGNUM, с начала 2018 года между Севером и Югом Кореи регулярно проходят переговоры. КНДР приняла участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Возобновлен диалог военных Севера и Юга, а также программы культурного обмена.

Соединенные штаты также изменили отношение к Северной Кореи. Так, президент США Дональд Трамп ранее уже заявил о готовности провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Однако Япония, ключевой союзник США в восточной Азии и один из главных противников Северной Кореи в регионе, пока не «смягчила» свою позицию насчет Пхеньяна.

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