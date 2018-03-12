В Литве процветает кумовство — Transparency International

Вильнюс, , 16:56 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 12 марта, созвала на совещание представителей различных общественных организаций, где обсудило положение в госсекторе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главной темой стал вопрос кадров в муниципалитетах. 45% служащих общественного сектора утверждают, что сталкивались с ситуацией, когда политики протежировали членов своих партий, чтобы они заняли определенную должность.

Новейшее исследование литовского филиала организации Transparency International показало, 4 из 10 глав предприятий, управляемых государством или самоуправлениями, связаны с партиями, а в некоторых самоуправлениях более трети работников администрации принадлежат той же самой партии.

Отмечается, что смена работников общественного сектора часто зависит от политических циклов. Если сравнивать смену руководителей предприятий, управляемых государством или самоуправлениями, за последние 10 лет, видно, что руководители некоторых предприятий менялись после каждых выборов.

По данным Службы спецрасследований, 17,66% работников администраций самоуправлений связывают брачные или другие родственные связи. Часто эти связи обуславливают и необоснованный рост административного аппарата. Согласно опросу Spinter tyrimai, 40% жителей считают, что работники бюджетных учреждений и самоуправлений принимают решения, будучи пристрастными.