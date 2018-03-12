Узбекистан хочет принять участие в строительстве Рогунской ГЭС

Ташкент, , 15:31 — REGNUM Узбекистан заинтересован принять участие в строительстве гидротехнических сооружений в Таджикистане, в том числе строительстве Рогунской ГЭС. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, опубликованного 10 марта на сайте МИД РУ.

В ходе переговоров главы государств подчеркнули, что ключевым фактором благополучия в Средней Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех стран региона.

Стороны выразили заинтересованность в развитии регионального партнерства в области справедливого и рационального использования водных ресурсов Средней Азии.

В ходе переговоров президентов Таджикистана и Узбекистана был запланирован экологический форум в Ташкенте, который пройдет с 5 по 8 июня 2018 года, и международная конференция «Вода для устойчивого развития», которая состоится с 20 по 22 июня в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта главы Узбекистана и Таджикистана подписали совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, договор об участках совместной границы и еще 27 документов.

По итогам переговоров, Эмомали Рахмон сделал заявление в прессе, в котором приветствовал решение Ташкента поддержать строительство Рогунской ГЭС.

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