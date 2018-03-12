СМИ Грузии: Немцы немного преувеличили — у ЕС нет проблем с Грузией

Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Повышенное беспокойство, которое европейцы выражают в связи с ростом числа грузинских преступников в странах ЕС на фоне безвизового режима, грузинский эксперт Сандро Твалчрелидзе считает несколько преувеличенным и подчеркивает, что проблема «грузинских воров в законе» за рубежом не нова, так как они разъехались по европейским странам еще после распада СССР. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Думаю, убийство Татунашвили рассмотрит Гаагский суд».

«Доля грузин среди так называемых воров в законе достаточно велика, а после распада Советского союза они рассеялись по странам Европы. Помните масштабные спецоперации в Испании, Италии, Германии, задолго до визовой либерализации. Думаю, наши правоохранительные органы должны тесно сотрудничать в этом направлении с европейскими странами. И между прочим, это грузинская инициатива. Наверное, лучше было бы это желание сотрудничества выразить раньше, чтобы более или менее искоренить эту проблему… Что касается Германии, мне кажется, что здесь картина несколько раздута. Не знаю, кто и по какой причине, но наши немецкие партнеры явно преувеличили», — отметил Твалчрелидзе.

По мнению эксперта, Грузия сегодня является лидером по евроинтеграции, в сравнении с теми же Украиной или Молдавией. Угрозы приостановки безвизового режима для Грузии по причине роста числа соискателей убежища в Европе он не видит.

«Страны Евросоюза стремятся сделать отношения с Грузией более глубокими и всеобъемлющими. К этому же стремится и Грузия. Поэтому данный процесс, по моему мнению, необратим. Конечно, проблемы и попытки помешать этому процессу были и раньше и продолжатся в будущем, но это значительного барьера создать не сможет. Европейцев не устраивает создание проблем Грузии, потому что им нужна наша страна», — пояснил Твалчрелидзе.

Напомним, что ранее ряд стран ЕС выразили беспокойство в связи с ростом числа соискателей убежища из Грузии и заговорили о возможности задействования механизма приостановки безвизового режима для граждан Грузии. Особенно активно обсуждала эту тему Германия, которая уже выслала из страны 65 граждан Грузии и готовится к депортации второй партии нарушителей.