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Жириновский: Ополченцы сами дойдут до Киева

Политика

В случае очередного обострения

Москва, 12 марта 2018, 14:02 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настроен жестко решать проблему Украины, в случае обострения ополченцы сами дойдут до Киева.

Украинскую проблему нужно решать жестче, полагает депутат Госдумы, по его мнению, идеальный шанс был в 2014 г., когда в руках РФ был президент Янукович.

«Мы могли законно присоединить всю Украину», — напомнил парламентарий.

Теперь сложнее, рассуждает политик.

«Я бы сказал так: в случае очередного обострения мы не будем больше останавливать ополченцев Донбасса, и они сами дойдут до Киева», — заключил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», которым жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева. Для тех, кто согласится «попросить прощения» предусмотрено «альтернативное наказание», включающее в себя ограничение в гражданских правах, запрет на работу в органах власти и участие в выборах за действия в поддержку российской стороны.

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