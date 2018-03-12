Секс-скандалы докатились до Южной Кореи

Сеул, , 10:51 — REGNUM Член парламента Южной Кореи Мин Бьон До вынужден был подать в отставку после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает 12 марта Agence France-Presse.

Бьон До является членом правящей Демократической партии и его уход из парламента приведет к тому, что фракция потеряет важный для них мандат.

Однако, несмотря на просьбы со стороны однопартийцев не принимать подобное решение, законодатель оказался непреклонен.

Причиной подобного решения стало обвинение, выдвинутое неизвестной женщиной, рассказавшей о сексуальных домогательствах парламентария в ее отношении, которые имели место в 2008 году.

Если верить женщине, факт существование которой подвергается сомнению, Бьон До десять лет назад поцеловал ее и расстегнул ее брюки, когда они вместе отдыхали в караоке.

Примечательно, что парламентарий отверг подобные обвинения, однако согласился понести наказания за проступки, которые не совершал.

Напомним, скандалы с сексуальными домогательствами, которые на поверку не имеют под собой серьезных юридических и нравственных претензий, разгорелись в США, когда в них обвинен был продюсер Харви Вайнштейн. Теперь информационный шум достиг Южной Кореи.

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