В Псковской области за шесть лет вымер город избирателей

Псков, , 16:11 — REGNUM В Псковской области, по данным на 1 января 2018 года, насчитывалось 539,7 тыс. избирателей — это почти на 7 тыс. человек меньше, чем в июле 2017 года, и на 36,5 тыс. человек меньше, чем в начале 2012 года, перед предыдущими президентскими выборами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные на официальном сайте областной избирательной комиссии свидетельствуют о ежегодном снижении числа избирателей в регионе со сложной демографической ситуацией.

При этом из 539,7 тыс. избирателей, зарегистрированных на начало 2018 года, больше всего насчитывается в двух крупных городах региона: в Пскове проживает 165 тыс. избирателей, в Великих Луках — около 78,5 тысяч.

Меньше всего избирателей — 4045 — насчитывается в Усвятском районе Псковской области.

В Псковском районе — около 33 тыс. избирателей, в Островском — около 25 тыс., в Невельском — чуть более 20 тыс. избирателей.

По данным областной избирательной комиссии, по новым правилам — не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения — уже изъявили желание проголосовать 1192 человека. Для тех, кто хочет подать такие заявления, открыты 56 пунктов приёма: 31 — территориальными избирательными комиссиями (ТИК), ещё 25 — в региональных МФЦ Псковской области.

Пункты приёма заявлений при ТИК работают до 12 марта включительно, с 25 февраля приём заявлений начнут участковые избирательные комиссии. Кроме того, c 31 января и до полуночи 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде: в режиме онлайн через интернет-портал государственных услуг.

Напомним, в связи с изменением в законодательстве выборы президента Российской Федерации в 2018 году пройдут без открепительных удостоверений и досрочного голосования.

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