Протесты и «Щедрое воскресенье»: неделя в Оренбуржье

Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбургской области неделя (с 5 по 11 марта) началась с протестной акции. В Кувандыке горожане выступили против двойной оплаты отопления. Среди недели женщины региона заявили о начале совместной с женщинами Казахстана экологической акции. В Оренбурге анонсировали акцию «Щедрое воскресенье», которая придётся на день выборов. В конце недели возник информационный всплеск вокруг громкого двойного убийства в связи с заявлением силовиков о задержании трёх подозреваемых. Об этих и других событиях и происшествиях в материале ИА REGNUM.

Протесты

В Кувандыке 5 марта перед зданием администрации города собрались возмущённые счетами за отопление жители двух многоквартирных домов. Люди отказались от центрального отопления и перешли на автономное, однако не перестали получать квитанции и за центральное теплоснабжение. Задолженность продолжает копиться, поскольку народ отказывается платить по счетам. В свою очередь ресурсоснабжающая организация шлёт «красные квитанции» с требованием рассчитаться и погасить задолженность. С точки зрения главы города Владимира Гончарова, тепловики должны сделать перерасчёт. В юридическом отделе компании «Энергоресурс» отказались от комментариев.

Стоит отметить, что в регионе ситуация, сложившаяся в Кувандыке, не единичная. Ситуация, когда жители домов переходили на автономное отопление, но получали двойные квитанции, имела место в Медногорске, Бугуруслане. Если в Медногорске власти решили не производить начисления за тепловую энергию собственникам, то в Бугуруслане людям указали на правомерность действий ресурсоснабжающей организации в судебном порядке. Разъяснения дала и прокуратура. Она указала, что действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с централизованным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления.

Учитывая технологические особенности доставки тепловой энергии в жилой дом (через систему инженерных сетей, стояки и т.д.), при демонтаже радиаторов отопления обогрев жилого помещения, а соответственно плата за данную услугу в многоквартирном доме не прекращается.

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Российско-казахстанская акция

В Оренбуржье 6 марта стартовала российско-казахстанская акция по сохранению реки Урал. Её инициаторами выступили Оренбургская областная общественная организация «Совет женщин и общественная организация «Женщины Приуралья» Казахстана при поддержке правительств Оренбургской и Западно-Казахстанской областей.

«Цель совместной акции «Бассейну Урала — чистые берега и добрососедство» — укрепление дружбы и сотрудничества, сохранение уникальной природы. Старт не случайно дан в Первомайском районе — на протяжении ряда лет здесь проводится активная работа по привлечению внимания общественности и бизнеса к проблемам Урала, разработке природоохранных инициатив для сохранения экосистемы его притока — реки Чаган», — отметили в пресс-службе областного правительства. Итоги акции подведут в сентябре, в День реки Урал.

«Шевченковский март»

В музее истории Оренбурга 9 марта состоялось торжественное открытие 42-го праздника украинской культуры «Шевченковский март». Традиционно он проводится накануне дня рождения Тараса Шевченко — великого кобзаря украинского народа, художника и поэта, классика мировой литературы, проведшего в солдатской ссылке в Оренбуржье и в Казахстане более 10 лет. В этом году отмечается 204-я годовщина со дня его рождения.

Мероприятия в рамках «Шевченковского марта» с 1976 года ежегодно проводятся в Оренбурге и в территориях области по инициативе ученого-шевченковеда с мировым именем Леонида Большакова.

В 2018 году в рамках праздника 10 марта планируются мероприятия в городе Орске: в старейшей в Орске библиотеке им. Т.Г. Шевченко, а также в музее Шевченко в Орской крепости. В рамках «Шевченковского марта» в районах области проводятся торжественные заседания, собрания и вечера памяти, концерты и смотры самодеятельных творческих коллективов, изучение произведений Тараса Шевченко, особенно тех, которые он написал в Оренбуржье.

«Щедрое воскресенье»

В середине недели администрация Оренбурга анонсировала акцию под названием «Щедрое воскресенье». В рамках акции в день президентских выборов 18 марта во всех школах города будет организована обширная программа для детей и взрослых — концерты, спортивные и развивающие мастер-классы, презентации, лекции, профориентационное тестирование, творческие конкурсы и викторины, выставки, благотворительные ярмарки и многое другое. Столь масштабная акция в городе проводится впервые.

В большинстве школ 18 марта вместе с выборами президента пройдёт еще и рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». На прошлой неделе стало известно, что в этом голосовании разрешили участвовать детям от 14 лет. Единственное условие — наличие паспорта с пропиской в Оренбурге. сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Для привлечения студентов на избирательные участки в общежитиях вузов запустили акцию «Я иду голосовать». Наиболее активному общежитию обещают ценный приз, которым смогут пользоваться все жильцы победившего общежития. В рамках акции уже расклеены листовки со слоганом «Голосуй, не комплексуй».

Между тем политолог Галина Шешукова считает, что явка на выборах президента России в любом случае будет достаточно высокой.

Напомним, что 18 марта в России пройдут выборы президента России. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Добавим, что 4 марта 2012 года в Оренбургской области на президентских выборах явка составила 61,19%. Владимир Путин одержал победу с большим отрывом от оппонентов — 56,89%. Второе место занял Геннадий Зюганов, набрав 24,92% голосов.

В 2000 году в Оренбуржье явка на президентских выборах составила 68,51%. Победу одержал Владимир Путин — 45,62%, на втором месте Геннадий Зюганов — 42,65%. В 2004 году явка — 63,57%, победа вновь у Путина — 58,79%, второе у Николая Харитонова (КПРФ) — 24,57%. В 2008 году явка составила — 58,75%. На первом месте — Дмитрий Медведев (60,81%), на втором — Геннадий Зюганов (26,3%).

Громкое задержание

В Оренбургской области 9 марта силовики заявили о том, что задержаны трое подозреваемых в совершении громкого преступления. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения. Всем избрана мера пресечения в виде ареста.

Подозреваемые задержаны в Абдулинском районе. Двое отрицают свою причастность к убийству. Один заявил, что видел преступление. Родственники задержанных испытывали затруднения в поиске адвокатов, правозащитники не соглашались вести громкое дело, сообщает телеграм-канал Орен-ТВ.

Напомним, что в Оренбурге утром 17 января во дворе многоэтажек по ул. Луговой были обнаружены тела 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями. По факту резонансного двойного убийства возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Крушение мотопараплана

В Оренбурге 10 марта на озере Малахово в районе Сакмарской ТЭЦ произошло крушение мотопараплана. Он приземлился на ледяную поверхность озера и ушёл под воду. Пилот 1983 года рождения погиб на месте. По факту происшествия ведется доследственная проверка.

Отметим, что среди недели в центре внимания вновь оказалась авиакатастрофа АН-148, который потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Самолёт совершал рейс «Москва-Орск». Погибли все пассажиры и экипаж (71 человек). В пресс-службе правительства Оренбургской области 7 марта сообщили, что четыре банка подтвердили списание долгов погибших пассажиров, являвшихся жителями региона. Напомним, что таких было 39 человек.

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