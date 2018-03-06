Протесты в Оренбуржье: дорогая плата за индивидуализм

Кувандык, Оренбургская область, , 09:51 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области жители двух домов устроили акцию протеста перед зданием местной администрации. Участники митинга возмущены двойными квитанциями. В домах не было горячей воды, поэтому жильцы решили перейти на индивидуальное газовое отопление. Однако переход на автономное отопление не избавил их от квитанций от компании «Энергоресурс», сообщает vestirama.ru.

В квитанциях — требование срочно погасить задолженность. В отдельных случаях сумма превышает 13 тыс. рублей. Первоначально люди восприняли квитанции как ошибку. Когда же требования стали регулярными, чаша терпения переполнилась, и народ вышел на улицу, чтобы выразить своё протестное настроение.

Жители возмущаются — почему с них требуют оплату услуги, которую им уже не оказывают, поскольку в их квартирах индивидуальное отопление. Глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров считает, что будет сделан перерасчёт. И этот шаг, по его мнению, был бы правильным.

Получить комментарий у специалистов «Энергоресурса» не удалось. В юридическом отделе корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не дают комментариев по поводу деятельности управляющей компании. В приёмной организации телефон в первой половине дня 6 марта упорно молчал.

Между тем стоит отметить, что ситуация, подобная кувандыкской, в регионе складывается не впервые. В 2017 году скандал разгорелся в Медногорске. Тему обсуждали на региональном уровне. В пресс-службе областного правительства отметили: «По разъяснению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №28 483-АЧ/04 от 02.09.2016 года, подтвержденному сложившейся судебной практикой, начисления за услугу проводились правомерно, и установка индивидуальных источников тепла не освобождает собственника квартиры от оплаты за услуги централизованного отопления».

Однако на областном уровне было принято решение не производить начисления за тепловую энергию собственникам. Чиновники учли непростую ситуацию, в которой оказались жители квартир, законно установивших газовое оборудование до 2011 года, оформив все соответствующие разрешения.

Вдохновлённые медногорским опытом, свои интересы начали громко отстаивать и бугурусланцы. Владельцам квартир, которые перешли на индивидуальное отопление, выставляли счета и за центральное отопление. С открытым письмом они обратились к губернатору Оренбуржья.

В свою очередь Государственная жилищная инспекция ранее указала на то, что с 2011 года согласно Федеральному закону «О Теплоснабжении» переход отдельных квартир в многоквартирном доме, подключенном к централизованному теплоснабжению, на индивидуальное отопление запрещен. Законодательный запрет устанавливается в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения.

В начале 2018 года Бугурусланская межрайонная прокуратура отреагировала на больной вопрос разъяснением, где, как и госжилинспекция, отметила, что действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с централизованным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления.

Учитывая технологические особенности доставки тепловой энергии в жилой дом (в частности, через систему инженерных сетей, стояки), при демонтаже радиаторов отопления обогрев жилого помещения, а соответственно плата за данную услугу в многоквартирном доме не прекращается. Однако коррективы возможны в случае, если весь дом переходит на автономное отопление. При этом имеет пакет разрешительных документов, в том числе проект реконструкции внутренних инженерных систем и внесения изменений в схему теплоснабжения.

Оплата отопления в ином порядке также возможна в случае согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организации об оплате жителями квартир с автономным отоплением только коммунальной услуги (теплоносителя), потребленной в местах общего пользования, оформленного письменным соглашением.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, правомерность действий ресурсоснабжающих организаций в части начисления платы за центральнее отопление при наличии у абонента автономного отопления подтверждена судебной практикой по Оренбургской области, в том числе Бугурусланским районным судом.

Получается, что люди, решившие сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, где теплоснабжение в числе самых значительных расходов, наоборот, заработали проблему и дополнительные траты?