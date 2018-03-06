Протесты в Оренбуржье: дорогая плата за индивидуализм

Кувандык, Оренбургская область, 6 марта 2018, 09:51 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области жители двух домов устроили акцию протеста перед зданием местной администрации. Участники митинга возмущены двойными квитанциями. В домах не было горячей воды, поэтому жильцы решили перейти на индивидуальное газовое отопление. Однако переход на автономное отопление не избавил их от квитанций от компании «Энергоресурс», сообщает vestirama.ru.
В квитанциях — требование срочно погасить задолженность. В отдельных случаях сумма превышает 13 тыс. рублей. Первоначально люди восприняли квитанции как ошибку. Когда же требования стали регулярными, чаша терпения переполнилась, и народ вышел на улицу, чтобы выразить своё протестное настроение.
Жители возмущаются — почему с них требуют оплату услуги, которую им уже не оказывают, поскольку в их квартирах индивидуальное отопление. Глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров считает, что будет сделан перерасчёт. И этот шаг, по его мнению, был бы правильным.
Получить комментарий у специалистов «Энергоресурса» не удалось. В юридическом отделе корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не дают комментариев по поводу деятельности управляющей компании. В приёмной организации телефон в первой половине дня 6 марта упорно молчал.
Между тем стоит отметить, что ситуация, подобная кувандыкской, в регионе складывается не впервые. В 2017 году скандал разгорелся в Медногорске. Тему обсуждали на региональном уровне. В пресс-службе областного правительства отметили: «По разъяснению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №28 483-АЧ/04
Однако на областном уровне было принято решение не производить начисления за тепловую энергию собственникам. Чиновники учли непростую ситуацию, в которой оказались жители квартир, законно установивших газовое оборудование до 2011 года, оформив все соответствующие разрешения.
Вдохновлённые медногорским опытом, свои интересы начали громко отстаивать и бугурусланцы. Владельцам квартир, которые перешли на индивидуальное отопление, выставляли счета и за центральное отопление. С открытым письмом они обратились к губернатору Оренбуржья.
В свою очередь Государственная жилищная инспекция ранее указала на то, что с 2011 года согласно Федеральному закону «О Теплоснабжении» переход отдельных квартир в многоквартирном доме, подключенном к централизованному теплоснабжению, на индивидуальное отопление запрещен. Законодательный запрет устанавливается в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения.
В начале 2018 года Бугурусланская межрайонная прокуратура отреагировала на больной вопрос разъяснением, где, как и госжилинспекция, отметила, что действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с централизованным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления.
Учитывая технологические особенности доставки тепловой энергии в жилой дом (в частности, через систему инженерных сетей, стояки), при демонтаже радиаторов отопления обогрев жилого помещения, а соответственно плата за данную услугу в многоквартирном доме не прекращается. Однако коррективы возможны в случае, если весь дом переходит на автономное отопление. При этом имеет пакет разрешительных документов, в том числе проект реконструкции внутренних инженерных систем и внесения изменений в схему теплоснабжения.
Оплата отопления в ином порядке также возможна в случае согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организации об оплате жителями квартир с автономным отоплением только коммунальной услуги (теплоносителя), потребленной в местах общего пользования, оформленного письменным соглашением.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, правомерность действий ресурсоснабжающих организаций в части начисления платы за центральнее отопление при наличии у абонента автономного отопления подтверждена судебной практикой по Оренбургской области, в том числе Бугурусланским районным судом.
Получается, что люди, решившие сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, где теплоснабжение в числе самых значительных расходов, наоборот, заработали проблему и дополнительные траты?