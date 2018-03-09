Литовских поляков будут «выбивать» из российского инфополя

Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 9 марта, встретился с находящимся с визитом в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сквернялис поблагодарил главу польского правительства за визит и подчеркнул, что Польша — важный партнер Литвы, а польское нацменьшинство — важная часть литовского общества. Сквернялис информировал Моравецкого, что с мая 2018 года планируется начать трансляцию как минимум яти польских телеканалов для жителей юго-восточной Литвы.

«Мы уделяем и будем уделять много внимания теме нацменьшинств. Это граждане нашей страны. Эти вопросы требуют внимания со стороны правительств обеих стран. Мы заинтересованы в открытом диалоге», — сказал премьер Литвы.

Отметим, что польское нацменьшинство в Литве в основной своей массе — русскоязычное, а по данным исследований, основным источником информации для них являются СМИ на русском языке. В самой Литве под предлогом «борьбы с российской информационной агрессией» регулярно отключаются российские телеканалы.

Премьеры двух стран также обсудили вопросы инвестиций. Польша — второй по значению рынок экспорта товаров литовского происхождения, торговые потоки с которого продолжают расти. Сквернялис подчеркнул, что в экономическом и энергетическом отношении для Литвы очень важна инвестиция нефтяного концерна PKN Orlen, который владеет нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяй.

«Мы рады, что в прошлом году компании Orlen Lietuva и Lietuvos geležinkeliai нашли взаимовыгодные решения. Как раз сегодня начинаются работы по восстановлению отрезка в Реньге. Они будут закончены до 2019 года. Мы готовы поддерживать и другие проекты, реализуемые Orlen Lietuva в Литве», — сказал премьер Литвы.

Сквернялис также отметил начало работы по модернизации европейской железнодорожной колеи от Варшавы в сторону Литвы, до 2023 года планируется закончить трассу Варшава — Каунас, с мая вырастет число рейсов авиакомпании LOT из Литвы, появилась инициатива относительно морской паромной линии между Клайпедой и Щецином. Также Сквернялис поблагодарил польского коллегу за поддержку проекта синхронизации стран Прибалтики с сетями континентальной Европы через Польшу.

Премьеры также обсудили работы по прокладке газопровода между Литвой и Польшей (GIPL), которые уже скоро планируется начать, двустороннее сотрудничество в сфере региональной безопасности, положение нацменьшинств в обеих странах. Премьер Литвы информировал Моравецкого, что с мая планируется начать трансляцию пяти польских телеканалов для жителей юго-восточной Литвы.

После этой встречи министерства энергетики Литвы и Польши подписали меморандум о соглашении относительно усиленного стратегического сотрудничества в энергетической сфере, также было подписано Соглашение о сотрудничестве между дирекцией морских портов Щецина и Свиноустья и дирекцией Клайпедского морского порта.