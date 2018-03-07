ООН призывает Анголу прекратить депортацию беженцев в Конго

Женева, Швейцария, , 18:07 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось к правительству Анголы с требованием прекратить насильственную репатриацию беженцев в Конго, 7 марта передает агентство Reuters.

По данным УВКБ ООН, правительство Анголы с 25 по 27 февраля вернуло 530 беженцев в Конго.

«Постоянная нестабильность (в Конго — прим. ИА REGNUM ) представляет серьезный риск для безопасности граждан, в том числе для нескольких сотен беженцев, недавно вернувшихся из Анголы», — говорится в заявлении УВКБ ООН.

Агентство ООН по делам беженцев «настоятельно призывает власти Анголы воздержаться от дальнейшего насильственного возвращения конголезцев».

По информации ООН, число беженцев из конголезской провинции Касаи с 2016 года составило примерно миллион человек. Десятки тысяч человек бежали в Анголу.

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