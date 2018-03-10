Почему Израиль отказывался от участия в антисоветском движении

Иерусалим, Израиль, , 17:39 — REGNUM Почему Израиль так сдержанно относился к борцам с Советским Союзом, несмотря даже на суровую риторику СССР по отношению к самому Израилю и его союзникам, рассказывает политолог, обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Даже в период перестройки Израиль дистанцировался от безудержной поддержки антисоветизма, и как показала история, это была достаточно мудрая позиция, дающая теперь дополнительные возможности для нахождения теперь точек пересечения с позицией нынешнего российского руководства. Хотя и конфронтацию по различным вопросам никто не отменял. Выбранные в начале 70-х средства, предполагающие открытые пути борьбы за права тех, кто хотел СССР покинуть, были прямой альтернативой предложениям всякого рода националистов, сыгравших ведущую роль в перестроечных событиях. То, что тогда Израиль не стал безудержно поддерживать крайних правозащитников, позволило ему сохранить лицо, когда в XXI веке из-под маски борьбы за права человека показались совершенно другие типажи.

Сионисты как в СССР, так и в США отказались работать на слом советской системы, выбирая в качестве приоритетного направления всего лишь право евреев на репатриацию в Израиль. Была ли такая позиция оправдана с практической точки зрения?

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