Иран утроил производство ракет

Тегеран, , 11:30 — REGNUM Высокопоставленный военнослужащий из Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Гаджизади заявил, что Иран увеличил производство ракет в три раза, сообщает 7 марта Reuters.

Генерал не объяснил, за какой период произошел столь существенный рост производства, подчеркнув, что теперь в этом нет никакой необходимости.

Данное заявление было сделано во время визита в Иран министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, целью которого было подтвердить приверженность ЕС к ядерной сделке.

Соглашение по приостановке развития иранской ядерной программы вновь стало подвергаться критике после того, как президент США Дональд Трамп выразил озабоченность относительно развития производства баллистических ракет в Иране.

Высокопоставленные руководители исламской республики подчеркнули, что баллистические ракеты не имеют отношения к соглашению.

Напомним, в 2015 году между членами СБ ООН и Германией, с одной стороны, и Ираном, с другой, было подписано соглашение по приостановке развития ядерного оружия Тегераном. В ответ на это со страны частично снимались экономические санкции.

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