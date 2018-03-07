В Турции задержаны 13 подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Анкара, , 09:01 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали по меньшей мере 13 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 марта Anadolu.

Задержанные обвиняются в подготовке предотвращенного нападение на американское посольство в Турции.

Нападение было запланировано на 5 марта, однако правоохранительные органы сработали четко и предотвратили задуманное террористами.

Спецоперации по задержанию членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась сразу в нескольких провинциях страны.

Посольство Соединенных Штатов, которое вынуждено было закрыться, вновь возобновило свою работу в полном объеме.

Напомним, отношения между США и Турцией переживают не самые лучшие времена. Камнем преткновения служит Сирия, где Анкара ведет борьбу против отрядов народной самообороны, поддерживаемых Вашингтоном.

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