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В Турции задержаны 13 подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 7 марта 2018, 09:01 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали по меньшей мере 13 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 марта Anadolu.

Задержанные обвиняются в подготовке предотвращенного нападение на американское посольство в Турции.

Нападение было запланировано на 5 марта, однако правоохранительные органы сработали четко и предотвратили задуманное террористами.

Спецоперации по задержанию членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась сразу в нескольких провинциях страны.

Посольство Соединенных Штатов, которое вынуждено было закрыться, вновь возобновило свою работу в полном объеме.

Напомним, отношения между США и Турцией переживают не самые лучшие времена. Камнем преткновения служит Сирия, где Анкара ведет борьбу против отрядов народной самообороны, поддерживаемых Вашингтоном.

Читайте ранее в этом сюжете: США возобновляют работу посольства в Турции

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