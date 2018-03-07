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Трагедия Ан-26 – крупнейшая за время кампании в Сирии

Политика

«Конечно, никогда нельзя списывать со счетов и возможность ошибки пилотирования»

Москва, 7 марта 2018, 00:41 — REGNUM  Катастрофа, в которой 6 марта на базе Хмеймим разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, — крупнейшая за все время операции в Сирии. Версию технической неисправности подтверждает возраст самолета, отмечает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

По данным эксперта, разбился борт под номером RF-36 162. Самолет был выпущен в 1980 году — его возраст 38 лет. Постоянным местом базирования этого самолета был аэродром Левашово, недалеко от Санкт-Петербурга.

«Старость борта вполне может объяснить одну из основных версий случившегося — техническую неисправность, особенно учитывая тот факт, что погодные условия были достаточно хорошими, — считает эксперт. — Конечно, никогда нельзя списывать со счетов и возможность ошибки пилотирования, а учитывая зону боевых действий — и повреждение самолёта боевиками (но эта версия крайне маловероятна, учитывая близость к авиабазе и отсутствие каких-либо свидетельств)».

Напомним, Ан-26 разбился 6 марта при посадке в Хмеймиме. Погибли все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа). Основная версия трагедии — техническая неисправность самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал, что «всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь».

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