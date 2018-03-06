Японская статья о «тирании Путина» превысила все пределы разумного

Токио, , 06:11 — REGNUM Пропаганда не ушла в прошлое: яркий пример «боевой лжи», содержащийся в статье крупнейшей по тиражу японской газете «Иомиури симбун», описывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Готовность в пропаганде опираться на самую неправдоподобную ложь может служить интересным признаком того, как ту или иную страну воспринимают сограждане разместивших такую дезинформацию журналистов. Пример со статьей «Владычество Путина. Президент бахвалится Крымом» переходит все границы здравомыслия, заставляя вспомнить поговорку про сорок верст до неба и всё лесом. Автор статьи выводит в качестве подтверждения тезиса о «тирании Путина» слова некоего беглеца из России в Киев. Слова беженца отличаются леденящими кровь деталями, вроде того, как после написания статьи об украинской принадлежности Крыма автор испытал всю тяжесть преследований. Через полгода его арестовали сорок полицейских с автоматами и в бронежилетах.

Чувствуя некое несоответствие описаний злоключений беженца-горемыки, автор упоминает также участие в президентских выборах Ксении Собчак (декларирующей «отдачу Крыма») как подтверждение особого коварства всё того же Путина. Впрочем, и тому находчивый автор находит объяснение.

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