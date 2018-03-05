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Политика вместо искусства — эксперты о награждении «Оскаром» фильма «Икар»

Политика

Кинопроизводство стало средством массовой информации

Москва, 5 марта 2018, 13:33 — REGNUM  То, что фильм «Икар» получил «Оскара», говорит о стирании всех граней между искусством и средствами массовой информации, считает музыковед Дина Кирнарская. Об этом она заявила 5 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги очередной церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

«Происходит стирание всех и всяческих граней, — констатировала она. — В частности между искусством и СМИ. Посмотрите фильм («Икар» — прим. ИА REGNUM ), который получил главную роль. Это глобальная тенденция. Этот фильм встраивается в тренд газетных обсуждений. Это не искусство и не кинематограф, а СМИ. Грани уже стерлись, и довольно давно. Политическая окраска искусства стала главным трендом».

В свою очередь, другой участник передачи Дмитрий Абзалов напомнил ей, что документальные фильмы всегда были политизированы, но сегодня мы наблюдаем, как политика переходит в художественный формат.

«Если политизация произошла в спорте, то она, скорее всего, будет происходить в культуре, — предположил Абзалов. — Людей заставляют выбирать и втаскивают в политику».

Напомним, что поводом для разговора на эту тему стало сообщение The New York Times, журналисты которой попытались убедить своих читателей в том, что Россия попытается помешать награждению картины Брайана Фогеля «Икар» Американской киноакадемией. Отметим также, что именно этот фильм в итоге и победил, получив самую престижную в мире награду в области кино. В подготовке этого фильма активное участие принял бывший руководитель российского антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, эмигрировавший в США. Именно переданная им информация в итоге и легла в основу так называемого «доклада Макларена».

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