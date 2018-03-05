Албин опроверг планы на губернаторство в Московской области

Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин опроверг свой интерес к посту главы Московской области. Планов по смене работы у него нет, заявил Албин корреспонденту ИА REGNUM в понедельник, 5 марта.

Ранее один из анонимных информационных каналов в мессенджере Telegram опубликовал сообщение, в котором утверждается, что Игорь Албин якобы «прикладывает усилия», чтобы занять должность губернатора Московской области.

«Ничего не знаю [об этих сообщениях]. Я работаю заместителем Георгия Сергеевича Полтавченко», — сказал Игорь Албин во время объезда объектов, строящихся к ЧМ-2018.

Отметим, что сообщение малоизвестного канала «Протопроедр» перепостил 5 марта один из самых популярных политических каналов «Незыгарь», имеющий более 113 тыс. подписчиков. При этом в исходном сообщении отмечается, что петербургский чиновник имеет «обширные связи в Центральной России и в пределах Бульварного кольца», а также «исходит из того, что глава Московской области сменится в ближайшее время».

Разговоры о возможном уходе Андрея Воробьева с должности губернатора Московской области циркулируют на фоне острых проблем с мусорными свалками, отравляющими воздух подмосковных городов. Добавило интриги предположение о том, что кандидат в президенты РФ, бизнесмен Павел Грудинин может быть выдвинут на должность главы Московской области.

Напомним, что Игорь Албин в 2007−12 годах был губернатором Костромской области, в 2012—2014 годах — министром регионального развития РФ, с ноября 2014 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга.