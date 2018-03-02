Захарова рассказала о применении химического оружия боевиками в Сирии

Москва, , 13:41 — REGNUM На фоне поступающих сообщений о новом применении химического оружия в Сирии никаких убедительных свидетельств в применении Дамаском химического оружия так до сих пор никто не предоставил. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Последняя тема (применения химоружия Дамаском) носит исключительно искусственный характер, поскольку никаких убедительных свидетельств в применении Дамаском химического оружия до сих пор никто не предоставил. Об этом говорят в том числе недавние заявления главы оборонного ведомства США — господин Мэттис публично признал отсутствие у Вашингтона таких доказательств», — заявила Захарова.

Все обвинения на этот счёт основаны на неких свидетельствах, а по сути лжесвидетельствах боевиков, неких волонтёров и очевидцев, которые имеют отношение к пресловутым «белым каскам» и которых неоднократно уличали во лжи и распространении видеофальшивок, отметила дипломат.

«Одна из них (фальшивок), в последнее время активно раскручиваемая в интернете — это инсценировка новой химической атаки якобы режимом с применением хлора в Шейхуне. Одновременно игнорируются сообщения об использовании отравляющих веществ со стороны именно экстремистов», — заявила она.

«В период с 15 по 17 февраля в провинции Идлиб было зафиксировано два случая провокации с применением боевиками хлора против правительственных войск в населённых пунктах Кувейн и Синджар», — указала Захарова.

С начала 2018 года несколько раз сообщалось о применении хлора в ходе боёв в Сирии, в том числе в конце февраля во время боев в Восточной Гуте, вину за которые американская сторона возложила на Дамаск. В частности, Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, заявило, что в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления — предположительно хлором.