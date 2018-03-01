Пентагон ответил на слова Путина о новейших стратегических вооружениях РФ

Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Министерство обороны США прокомментировало вторую часть послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Соответствующее заявление сделала сегодня, 1 марта, официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

В частности, она заявила, что министерство обороны США не удивлено заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина о разработках новейших систем вооружения, которое тот сделал во второй части своего послания.

«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — сказала Уайт.

Также она заявила, что Пентагон якобы уже учел в своих расчетах создание новейших российских оборонных систем.

«Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — заявила Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил шесть новых российских стратегических систем вооружения.

Речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете нового поколения «Сармат», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард».

Также Путин рассказал о ядерном подводном беспилотнике, который позволяет наносить удар по военно-морским базам и побережью противника, наземном лазерном атакующем комплексе.

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