Президент в послании напомнил о новосибирском синхротроне

Новосибирск, , 13:36 — REGNUM На церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, которое проходит в настоящее время в Центральном выставочном зале «Манеж», присутствует временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что Владимир Путин встречался с Андреем Травниковым меньше месяца назад — 8 февраля президент посетил Новосибирскую область с рабочей поездкой. Приезд главы государства был приурочен к празднованию Дня российской науки. Владимир Путин посетил Академгородок, где осмотрел лаборатории Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и встретился с учёными Сибирского отделения Российской академии наук. Кроме того, президент провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию. Об этом Владимир Путин упомянул и во время своего сегодняшнего послания Федеральному собранию.

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«Недавно на Совете по науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке», — напомнил в своей речи Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сибирские учёные во время встречи с президентом в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера попросили Владимира Путина финансово помочь в строительстве центра синхротронного излучения стоимостью 40 млрд рублей. По словам председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, синхротрон представляет собой прибор, изучающий структуру вещества на нанометровом уровне. Пармон отметил, что «мир покрывается синхротронами», тогда как в России мощного прибора пока нет.

Тогда президент одобрил инициативу и попросил не затягивать с реализацией масштабного проекта.

Отметим, что Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области указом президента 6 октября 2017 года, после того как прежний глава региона Владимир Городецкий был снят с должности.

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